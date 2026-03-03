Internacionales

Cómo el bombardeo de Irán puede repercutir negativamente en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por Aziz Huq

Es difícil reprochar a quienes celebran la caída de los teócratas iraníes que han asesinado a tiros a gran parte de su pueblo -algunas estimaciones llegan a hablar de 30.000 víctimas solo en los últimos meses-. Al mismo tiempo, el ataque aéreo contra Irán lanzado por Estados Unidos e Israel anuncia un período de violencia indisciplinada, ilegal y arbitraria que será difícil de contener.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IránEstados UnidosIsrael

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.