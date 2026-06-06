Cómo le ha ido al bitcoin en 2026: de estrella del rally a activo en corrección

El el bitcoin llegó a 2026 como la gran estrella del ciclo cripto 2023‑2025, después de marcar un máximo histórico cercano a 126.000 dólares en octubre del año pasado impulsado por los ETF al contado en Estados Unidos y la entrada masiva de capital institucional. Medio año después, la fotografía es muy distinta: el precio ronda los 62.000–63.000 dólares, con una caída cercana al 50% desde el pico, flujos de salida en los ETF y un mercado mucho más prudente.

El peor arranque de año desde 2022

Los primeros meses de 2026 fueron especialmente duros para el bitcoin. En enero el activo perdió alrededor de 10,2% y en febrero otro 14,9%, configurando el peor inicio de dos meses desde 2022 y rompiendo el patrón estacional que solía mostrar rendimientos positivos al inicio de año. Diversos análisis de mercado señalan que, desde el máximo de 126.000 dólares, la corrección acumulada ronda el 44‑50% cuando el precio se mueve en torno a 63.000 dólares.

La presión vendedora vino de varios frentes. Por un lado, los ETF de el bitcoin al contado en EE. UU. —que habían sido el gran motor del rally— encadenaron en 2026 la racha más larga de salidas netas de capital desde su lanzamiento en 2024, con más de diez jornadas consecutivas de flujos negativos. Por otro, algunos grandes tenedores corporativos aprovecharon los niveles altos para hacer caja, enviando señales adicionales de cautela al mercado.

Bitcoin vive en 2026 un año de fuertes correcciones tras marcar máximos históricos en 2025, con el mercado mucho más prudente y selectivo frente al riesgo. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

Mitad de 2026: rebote fallido y vuelta a los 60.000

Tras el mal arranque, el bitcoin intentó estabilizarse y llegó a cotizar por encima de 73.000 dólares hacia finales de mayo, en un rebote que muchos interpretaron como la típica recuperación técnica dentro de una tendencia aún frágil. Sin embargo, a finales de mayo y en los primeros días de junio el precio volvió a perforar soportes, con jornadas descritas por analistas como de “masacre” o “pánico vendedor”, hasta situarse nuevamente alrededor de 62.000–63.000 dólares.

Datos de cotización de distintos mercados muestran que, al 4‑5 de junio de 2026, el bitcoin se negociaba en torno a los 62.000–62.500 dólares, muy cerca del mínimo anual estimado en 60.000 dólares alcanzado en febrero. Varios análisis técnicos marcan precisamente la zona de 60.000–62.000 dólares como posible área de piso para un rebote, pero advierten de que, si ese nivel no aguanta, la siguiente referencia se ubicaría entre los 40.000 y 45.000 dólares.

La volatilidad de bitcoin en 2026 vuelve a poner a prueba a los inversionistas minoristas, en un entorno marcado por salidas de capital de los ETF y mayor escrutinio regulatorio. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

Aun en corrección, con dominio creciente

Aunque 2026 se ve como un año correctivo, el bitcoin ha reforzado su peso relativo frente al resto del mercado cripto. Informes basados en datos de Bitwise apuntan a que el apetito por riesgo en altcoins ha caído con fuerza desde octubre de 2025, al tiempo que aumenta la cuota de mercado de BTC dentro del ecosistema. En la práctica, una parte importante del capital que ha decidido quedarse en cripto se está refugiando en el bitcoin, mientras muchas monedas más pequeñas sufren caídas más profundas y problemas de liquidez.

Este comportamiento refuerza la tesis de que BTC se está moviendo —aunque aún de forma imperfecta— hacia la categoría de “activo macro”: su precio reacciona cada vez más a las expectativas sobre tasas de interés, liquidez global y percepción de riesgo sistémico que a narrativas internas del sector. Al mismo tiempo, los ciclos clásicos de cuatro años se ven matizados por la presencia de grandes jugadores institucionales, que tienden a suavizar parte de la volatilidad pero también a amplificar la reacción ante cambios regulatorios o de política monetaria.

El momento cripto de América Latina

Mientras el mercado global digiere la corrección, América Latina vive su propio “momento cripto”. Estudios recientes muestran que los usuarios activos mensuales de criptomonedas en la región crecieron cerca de 18% interanual, tres veces más rápido que en Estados Unidos, con especial dinamismo en países como Argentina, Brasil y México. En muchos casos, el uso de el bitcoin y otras criptomonedas está asociado a la búsqueda de refugio frente a la inflación, a la dolarización informal de ahorros y a remesas transfronterizas.

En economías con monedas muy volátiles o restricciones cambiarias, una parte de los usuarios minoristas sigue viendo a el bitcoin como un vehículo para proteger poder adquisitivo en horizontes de varios años, aunque 2026 esté recordando que el camino no es lineal. En otras, el interés ha virado hacia stablecoins y plataformas de pagos, lo que sugiere que BTC convive cada vez más con un ecosistema más amplio de activos digitales con usos diferenciados.

Pese al retroceso de precio en 2026, bitcoin mantiene un peso creciente frente a otras criptomonedas y sigue en el centro del debate sobre activos digitales en América Latina. (Shutterstock/Imagen)

Un 2026 de digestión, no de desaparición

Con todo, el desempeño de el bitcoin en 2026 se parece más a una fase de digestión y ajuste después de un rally extraordinario que a un colapso estructural de la narrativa. La criptomoneda se mantiene muy por encima de los niveles de los mercados bajistas anteriores, conserva una parte importante del interés institucional y ha reforzado su posición relativa frente al resto de criptoactivos, aunque a costa de recordar que sigue siendo un activo de alto riesgo.

De cara a los próximos meses, las proyecciones oscilan entre quienes esperan un rebote técnico si se consolida un piso en torno a 60.000 dólares y quienes consideran que podrían verse niveles de 40.000–45.000 dólares si se prolongan las salidas de los ETF y empeoran las condiciones macro. En cualquiera de los casos, el inversionista que se acerque a el bitcoin en 2026 debe hacerlo entendiendo que ya no es un experimento marginal, pero tampoco un sustituto sencillo del efectivo o de los instrumentos tradicionales de ahorro e inversión.