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Cómo le ha ido al bitcoin en 2026: de estrella del rally a activo en corrección

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Por Redacción EF

El el bitcoin llegó a 2026 como la gran estrella del ciclo cripto 2023‑2025, después de marcar un máximo histórico cercano a 126.000 dólares en octubre del año pasado impulsado por los ETF al contado en Estados Unidos y la entrada masiva de capital institucional. Medio año después, la fotografía es muy distinta: el precio ronda los 62.000–63.000 dólares, con una caída cercana al 50% desde el pico, flujos de salida en los ETF y un mercado mucho más prudente.








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Redacción EF

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