Crisis en Cuba: el cerco de Estados Unidos al petróleo de Venezuela deja a la isla sin energía

La ofensiva de Washington contra el petróleo venezolano ya no solo asfixia a Caracas: está empujando a Cuba a la antesala de un nuevo “Período Especial”. La combinación de sanciones financieras, castigo a navieras y ahora interdicción física de buques con crudo para La Habana ha recortado de forma drástica el flujo de petróleo subsidiado que durante dos décadas sostuvo la economía cubana.








