Bitcoin City, la metrópolis fantasma: una maqueta de $100.000 como único legado de la promesa de Nayib Bukele para El Salvador

Por Redacción EF

Cuando en noviembre de 2021 el presidente salvadoreño Nayib Bukele subió al escenario de una lujosa fiesta en la playa durante la conferencia Bitcoin Week para anunciar al mundo la construcción de “Bitcoin City”, la promesa parecía revolucionaria: una metrópolis futurista sin impuestos, alimentada por energía volcánica y dedicada por completo a las criptomonedas. Más de cuatro años después, el proyecto que iba a convertir a El Salvador en la capital mundial del bitcoin permanece como una maqueta de $100.000 y una serie de promesas incumplidas.








