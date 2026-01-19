Internacionales

El Consejo de Paz Mundial de Donald Trump: la nueva organización a la que cuesta cientos de millones de dólares entrar

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El llamado “Consejo de Paz” o “Junta/Consejo de la Paz” de Donald Trump es un nuevo organismo internacional impulsado por la Casa Blanca para supervisar la reconstrucción y la gobernanza de la Franja de Gaza en la fase de posguerra, y Trump lo presenta como una especie de foro global de alto nivel para gestionar crisis y proyectos de estabilización, con él mismo como presidente inaugural.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Consejo de Paz MundialDonald Trump
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.