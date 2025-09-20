Opinión

El crepúsculo de la pax americana

EscucharEscuchar
Por Koichi Hamada

Los aranceles “recíprocos” del presidente estadounidense Donald Trump suponen un desafío unilateral, autodestructivo y totalmente injustificado al orden internacional, sin justificación económica alguna. Como demostró Willem H. Buiter en 1981, los tipos de desequilibrios comerciales que Trump condena ciegamente son un mecanismo útil para permitir que economías con diferentes preferencias temporales se beneficien del comercio mediante la transferencia de recursos entre periodos. El empeño de Trump en ignorar la realidad económica y exprimir a los socios comerciales estadounidenses acabará perjudicando sobre todo a Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Donald TrumpJapónEstados Unidosguerra comercial

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.