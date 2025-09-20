El crepúsculo de la pax americana

Los aranceles “recíprocos” del presidente estadounidense Donald Trump suponen un desafío unilateral, autodestructivo y totalmente injustificado al orden internacional, sin justificación económica alguna. Como demostró Willem H. Buiter en 1981, los tipos de desequilibrios comerciales que Trump condena ciegamente son un mecanismo útil para permitir que economías con diferentes preferencias temporales se beneficien del comercio mediante la transferencia de recursos entre periodos. El empeño de Trump en ignorar la realidad económica y exprimir a los socios comerciales estadounidenses acabará perjudicando sobre todo a Estados Unidos.

Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, señaló recientemente que la hegemonía mundial de Estados Unidos se basaba significativamente en la provisión de bienes públicos globales por parte del país. Con Trump, sin embargo, Estados Unidos está actuando como un “extractor de beneficios”, sin ofrecer nada a cambio. Los acuerdos comerciales que la administración Trump está “negociando” amenazando a los socios con altos aranceles ilustran perfectamente esta mentalidad extractiva.

Consideremos el acuerdo alcanzado con Japón. Para empezar, su contenido es bastante ambiguo, lo que refleja el estilo negociador chapucero de la administración Trump y su preferencia por las declaraciones prematuras de victoria frente a la elaboración concienzuda de políticas. Lo que está claro es que las exportaciones japonesas a Estados Unidos siguen sujetas a una tasa arancelaria bastante alta del 15%, con algunos bienes (como productos de acero y aluminio) posiblemente sujetos a una tasa aún mayor. Además, Japón se vio obligado a comprometer inversiones por valor de 550.000 millones de dólares en EE.UU., una parte significativa de las cuales bien podría acabar en manos de Trump y sus compinches.

Una ofensiva arancelaria presentada como una victoria está alienando a socios clave. Ahora, una coalición inesperada podría cambiar el equilibrio del poder económico mundial para siempre, con consecuencias irrevocables. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

Si esta es la recompensa por llegar a un acuerdo con la administración Trump, ¿para qué molestarse? Por ahora, Estados Unidos conserva una ventaja estratégica en las negociaciones, arraigada en parte en su postura ofensiva. Al imponer unilateralmente tasas arancelarias muy elevadas a economías que llevan décadas cultivando el mercado estadounidense y, por tanto, se han hecho dependientes de él, la administración Trump hace que incluso los malos acuerdos parezcan buenos.

Pero para los socios negociadores de Trump, las conversaciones no son solo cuestiones de cálculo económico. Casi todos ellos se enfrentan a una barrera psicológica para plantar cara a EE.UU., que durante mucho tiempo ha sido la economía dominante y el hegemón geopolítico del mundo.

Una forma ortodoxa de resistir a la ofensiva comercial de la administración Trump -que Canadá y China han abrazado- es responder del mismo modo, subiendo los aranceles a las importaciones estadounidenses. Pero es una estrategia arriesgada, que podría llevar al colapso de un sistema de comercio mundial que ha apoyado el crecimiento y el desarrollo de base amplia durante décadas. Y, dados los factores económicos y psicológicos que actualmente favorecen a Estados Unidos, pocas economías se atreverían a seguirla.

Pero la única forma en que los países pueden preservar el comercio mundial, mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses y erosionar la capacidad de Estados Unidos para intimidar a otros en el futuro es cooperar entre sí, en lugar de “jugar a la pelota” con Estados Unidos. El difunto primer ministro japonés Abe Shinzō siguió una estrategia similar para contrarrestar el acoso chino. Abe convirtió en una prioridad política la creación de coaliciones de países que compartieran el interés de Japón en un Indo-Pacífico “libre y abierto”.

Por supuesto, intentar contrarrestar simultáneamente a China en una esfera (geopolítica) y a Estados Unidos en otra (comercial) plantea retos propios. Pero las relaciones comerciales de China con Japón parecen ir por buen camino, a pesar del reciente avivamiento del sentimiento antijaponés en el cine chino. A finales de junio, China levantó parcialmente la prohibición de importar marisco de Japón que había impuesto en 2023, después de que Japón empezara a verter aguas residuales tratadas de la central nuclear de Fukushima.

En cualquier caso, con sus aranceles unilaterales, Trump está alienando a los amigos y socios de Estados Unidos, y destruyendo la confianza que ha apuntalado la influencia global estadounidense. Los efectos ya pueden verse en los mercados financieros. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años -que se disparó después de que Trump anunciara sus aranceles “recíprocos” a principios de abril- sigue siendo elevado, y el valor del dólar estadounidense ha caído alrededor de un 10% desde principios de este año. No ayuda el hecho de que Trump esté presionando sin descanso a la Reserva Federal estadounidense para que baje los tipos de interés, incluso cuando sus aranceles generan poderosas presiones inflacionistas.

Si Trump continúa por su camino actual, podría reclamar algunas “victorias” más, en forma de acuerdos comerciales explotadores con aliados y socios estadounidenses de larga data. Pero los costes de ignorar las realidades económicas básicas serán elevados, no solo para los consumidores estadounidenses, que se enfrentan a precios disparados como resultado de las políticas de Trump, sino también para toda la economía mundial, que puede sufrir un daño irrevocable. Es posible que el liderazgo mundial de EE. UU. nunca se recupere.

El autor es profesor emérito de la Universidad de Yale y fue asesor especial del exprimer ministro japonés Abe Shinzō.