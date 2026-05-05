Internacionales

El crucero del hantavirus: la historia detrás del viaje que activa alertas sanitarias en varios países

OMS evalúa riesgos de transmisión humana y no hay cura específica

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Por Mathew Chaves

El brote comenzó en alta mar, en una de las rutas más remotas del turismo de expedición, y terminó con un barco detenido frente a África sin autorización para atracar. A bordo del MV Hondius viajan 147 personas de 23 nacionalidades.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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