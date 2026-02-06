El Dow Jones rompe la barrera de los 50.000 puntos: 129 años de historia bursátil

El índice Dow Jones Industrial Average superó por primera vez la marca de los 50.000 puntos este viernes 6 de febrero, coronando un hito histórico en sus 129 años de existencia como el termómetro más reconocido de Wall Street y de la economía estadounidense.

El índice de referencia avanzó 1.095 puntos, equivalente a un 2,2%, cerrando en 50.097 puntos tras una semana volátil marcada por ventas masivas en el sector tecnológico y la posterior recuperación de acciones como Nvidia, que subió más de 7% en la jornada.

“Los aspectos positivos de que el Dow alcance este nuevo hito es que muestra una ampliación del mercado. No son solo las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial. Estamos viendo que compañías financieras, industriales y de salud están siendo reconocidas más ampliamente en el mercado”, explicó Matt Dmytryszyn, director de inversiones de Composition Wealth.

El índice Dow Jones Industrial Average superó por primera vez la marca de los 50.000 puntos este viernes 6 de febrero, coronando un hito histórico en sus 129 años de existencia como el termómetro más reconocido de Wall Street y de la economía estadounidense. (ANGELA WEISS/AFP)

De un periodista de Connecticut a la métrica global

Charles Henry Dow nació el 6 de noviembre de 1851 en una granja de Sterling, Connecticut. Sin educación formal en finanzas, dejó el campo a los 21 años para incursionar en el periodismo, donde desarrolló un talento especial para las piezas de negocios.

En 1882, junto a Edward Jones y Charles Bergstresser, fundó Dow, Jones & Company, un servicio de noticias financieras que publicaba resúmenes diarios para los corredores de Wall Street. Su primera publicación fue la “Customers’ Afternoon Letter”, un boletín de dos páginas que incluía promedios de precios de acciones presentados de forma comprensible para el público general.

En una época donde muchos reporteros aceptaban sobornos para inflar el valor de ciertas acciones, Dow estableció una reputación de análisis imparcial. El 26 de mayo de 1896, apareció oficialmente el Dow Jones Industrial Average con un valor inicial de 40,94 puntos, calculado con apenas 12 compañías industriales como General Electric, American Sugar y American Tobacco.

El éxito de sus publicaciones llevó al lanzamiento del Wall Street Journal el 8 de julio de 1889, que bajo su edición hasta 1902 se convirtió en una de las publicaciones financieras más respetadas del mundo. Dow también desarrolló la “Teoría Dow”, base del análisis técnico moderno.

El camino de los hitos: de 1.000 a 50.000

El primer gran hito del Dow Jones tardó 76 años en llegar: el índice cerró por encima de los 1.000 puntos el 14 de noviembre de 1972. Luego pasarían 15 años para que alcanzara los 2.000 el 8 de enero de 1987.

La década de los noventa marcó un cambio de ritmo acelerado. El 23 de febrero de 1995 superó los 4.000 puntos, y apenas nueve meses después, el 21 de noviembre de 1995, rompió la barrera de los 5.000 al cerrar en 5.023,55 puntos.

“Sinceramente, estoy muy sorprendido de lo rápido que llegamos aquí”, declaró Jack Baker, jefe de negociación de acciones en Furman, Selz Inc. en Nueva York, cuando se alcanzó ese hito .

El índice llegó a 10.000 el 29 de marzo de 1999, duplicándose en apenas tres años. Los siguientes hitos fueron: 15.000 en mayo de 2013, 20.000 en enero de 2017 (días después de que Donald Trump asumiera su primer mandato), 30.000 en noviembre de 2020 durante la pandemia, y 40.000 en mayo de 2024.

El último tramo hacia los 50.000

El camino hacia los 50.000 puntos no fue lineal. En abril de 2025, el Dow cayó por debajo de los 37.000 puntos tras el anuncio de aranceles generalizados por parte del presidente Trump. Sin embargo, cuando la administración moderó sus propuestas más severas, el índice se recuperó y alcanzó 45.000 en agosto de 2025.

Los últimos meses fueron vertiginosos: el Dow superó 46.000, 47.000 y 48.000 en rápida sucesión, cruzó los 49.000 el 6 de enero de 2026, y finalmente alcanzó los 50.000 un mes después.

“Alcanzar los 50.000 es un hito extraordinario, especialmente cuando nos acercamos al aniversario de la turbulencia arancelaria que vio al Dow caer a 36.000, lo que destaca una recuperación notable”, señaló Ken Mahoney, presidente y CEO de Mahoney Asset Management.

Ross Mayfield, analista de estrategia de inversión en Baird, agregó: “Esta operación ha sido volátil y ha habido ventas en momentos, pero creo que hay suficiente evidencia de que hay demanda real de productos de IA, promesa real con lo que pueden hacer, y una necesidad de mucho gasto para llegar allí”.

Un legado de 130 años

Desde aquel primer cálculo de 40,94 puntos, el Dow Jones ha multiplicado su valor más de 1.200 veces. Charles Dow murió el 4 de diciembre de 1902 sin imaginar que su creación se convertiría en el indicador financiero más citado del planeta.

Las 30 empresas que hoy componen el índice —incluyendo nombres como Goldman Sachs, Coca-Cola y JPMorgan Chase— representan un valor de mercado que refleja no solo la salud de Wall Street, sino el pulso de la economía global​. El hito de los 50.000 puntos confirma que, pese a crisis, pandemias y guerras comerciales, el legado del periodista de Connecticut sigue marcando el ritmo del capitalismo moderno.