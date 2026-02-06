Internacionales

El Dow Jones rompe la barrera de los 50.000 puntos: 129 años de historia bursátil

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El índice Dow Jones Industrial Average superó por primera vez la marca de los 50.000 puntos este viernes 6 de febrero, coronando un hito histórico en sus 129 años de existencia como el termómetro más reconocido de Wall Street y de la economía estadounidense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Dow Jones
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.