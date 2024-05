El error de Google que le pudo costar $125.000 millones a un fondo de inversión australiano

Sin acceso por una semana. Eso es lo que sufrieron medio millón de clientes del fondo australiano UniSuper, que quedaron sin poder ingresar a sus cuentas de inversión durante una semana. ¿La culpa? Google borró, al menos por error, la cuenta de la nube privada que tenía la empresa alojada en su servicio. El fondo maneja al menos $125.000 millones en capital de inversión.

La información la publicó el diario inglés The Guardian, que logró una declaración conjunta de la empresa y de Google. “Este es un ‘suceso único’ aislado que nunca antes había ocurrido con ninguno de los clientes de Google Cloud a nivel mundial”, dijeron el director ejecutivo de Google Cloud, Thomas Kurian, y el director ejecutivo de UniSuper, Peter Chun, en una declaración conjunta. “Esto no debería haber sucedido. Google Cloud identificó los eventos que llevaron a esta interrupción y tomó medidas para garantizar que esto no vuelva a suceder”.

En el comunicado conjunto que figura en el sitio, Kurian confirmó que la interrupción “surgió de una secuencia de eventos sin precedente en la que una mala configuración involuntaria durante el aprovisionamiento de los servicios de nube privada de UniSuper finalmente resultó en la eliminación de la suscripción a la nube privada de UniSuper”.

Había backup, pero...

Según explicó la empresa, el daño, que pudo ser peor, podría haberse evitado gracias a que la empresa tenía backups en distintos puntos geográficos como protección contra interrupciones y pérdidas. “Sin embargo, cuando se produjo la eliminación de la suscripción a la Nube Privada de UniSuper, provocó la eliminación en ambas geografías”. El sistema duplicaba los datos, pero cuando fueron eliminados, también se borró la copia. ¿Estaba todo perdido? No: casi todo.

“Restaurar la instancia de la nube privada de UniSuper ha requerido una increíble cantidad de concentración, esfuerzo y asociación entre nuestros equipos para permitir una recuperación exhaustiva de todos los sistemas centrales. La dedicación y colaboración entre UniSuper y Google Cloud ha llevado a una extensa recuperación de nuestra Nube Privada que incluye cientos de máquinas virtuales, bases de datos y aplicaciones”, explicaron. Y señalaron: “UniSuper contaba con respaldos con un proveedor de servicios adicional. Estas copias de seguridad minimizaron la pérdida de datos y mejoraron significativamente la capacidad de UniSuper y Google Cloud para completar la restauración”.

¿Puede fallar?

Si bien Google dijo que el error nunca había ocurrido antes en la nube, la posibilidad de fallos e interrupciones es motivo de preocupación para las empresas y gobiernos que trasladan cada vez más sus datos a proveedores de software en la nube. En este rubro, Google Cloud compite con Amazon Web Services y Microsoft Azure, por posicionarse como líder de soluciones en la nube (es decir, alojadas en un centro de cómputos ajenos a la que empresa que alquila ese espacio virtual, y que puede estar del otro lado del mundo), que involucra no solo el almacenamiento sino también las soluciones de Inteligencia Artificial. Según sus propios datos, cuenta como clientes al 60% de las 1.000 empresas más grandes del mundo. Y casi medio millón de empresas en todo el mundo utilizan Google Cloud como una “plataforma como servicio”.

Compañías y gobiernos trasladan cada vez más sus datos a proveedores de software en la nube, incluso abandonando por completo el almacenamiento local. En los últimos tiempos, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos firmó un acuerdo de $10.000 millones con Amazon para trasladar sus datos de vigilancia de inteligencia a la nube de la compañía. Y el Pentágono tiene un contrato de $9.000 millones con Microsoft, Google, Oracle y Amazon para servicios de computación en la nube. Son apenas algunos ejemplos.