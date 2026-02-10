Internacionales

El país de Centroamérica donde existe más percepción de corrupción, según Transparencia Internacional

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, publicado este febrero de 2026, revela un panorama sombrío para Centroamérica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.