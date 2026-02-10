El país de Centroamérica donde existe más percepción de corrupción, según Transparencia Internacional

El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, publicado este febrero de 2026, revela un panorama sombrío para Centroamérica.

Mientras la región lucha por atraer inversión extranjera y fortalecer sus instituciones, los resultados de 2025 confirman que la corrupción sigue siendo un obstáculo estructural, con un país hundiéndose en el fondo de la tabla global.

El “farolillo rojo”: Nicaragua se mantiene en el abismo

De acuerdo con los datos extraídos del informe, Nicaragua es el país con mayor percepción de corrupción en Centroamérica, registrando una calificación de apenas 14 puntos sobre 100.

Esta puntuación no solo lo coloca como el peor evaluado del istmo, sino que lo sitúa en una posición crítica a nivel mundial, compartiendo los niveles más bajos con naciones en conflicto o bajo regímenes autoritarios.

Nicaragua no mostró ninguna mejora respecto al año anterior, consolidando un ecosistema donde la falta de independencia judicial y el cierre de espacios cívicos alimentan la opacidad.

El Salvador y Guatemala: Leves mejorías en un entorno crítico

En el otro extremo de la balanza de cambios, El Salvador fue el país que registró el mayor avance positivo en la región, subiendo 2 puntos para alcanzar una calificación de 32. Por su parte, Guatemala mostró una ligera mejoría de 1 punto, llegando a 26.

A pesar de estos incrementos, ambos países permanecen muy por debajo del promedio global y en la “zona roja” del índice (menos de 50 puntos), lo que indica niveles de corrupción sistémica.

La alerta para Costa Rica: El que más empeora

Para los lectores nacionales, el dato más preocupante del informe no es la posición absoluta, sino la tendencia. Costa Rica fue el país centroamericano que más empeoró en el último año, perdiendo dos puntos para situarse en una calificación de 56.

Aunque el país se mantiene como el líder indiscutible en transparencia dentro de la región —superando por 20 puntos a su seguidor más cercano, Belice (36)—, la caída de 58 a 56 puntos en un solo año enciende las alarmas sobre el deterioro institucional y la eficacia de los controles internos.

Radiografía del Istmo: Resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2025

País Puntaje 2025 Cambio vs 2024 Estatus Costa Rica 56 -2 Líder regional (en descenso) Belice 36 N/A Reingreso al índice Panamá 33 0 Estancado El Salvador 32 +2 Leve mejora Guatemala 26 +1 Leve mejora Honduras 22 0 Estancado (Crítico) Nicaragua 14 0 Peor de la región

El IPC utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 es “altamente corrupto” y 100 es “muy limpio”.

Implicaciones económicas

Para Transparencia Internacional, estos resultados subrayan una crisis de justicia en las Américas. Estos números son indicadores de riesgo país: puntajes bajos suelen correlacionarse con inseguridad jurídica, costos transaccionales más altos y una competencia desleal que ahuyenta el capital a largo plazo.

La región centroamericana, con un promedio que apenas roza los 31 puntos (excluyendo a Costa Rica), sigue enviando un mensaje de inestabilidad que dificulta el aprovechamiento de tendencias como el nearshoring.