El país de Centroamérica que está aprovechando mejor el nearshoring y cuántos millones puede atraer

La reconfiguración de las cadenas de suministro globales ha puesto a Centroamérica en el radar de los inversionistas, pero no todos los países están capitalizando la oportunidad con la misma eficacia.

Aunque el potencial de exportaciones adicionales para la región es millonario, Costa Rica destaca como la nación que mejor está aprovechando el nearshoring, transformando la narrativa de relocalización en una realidad de alta sofisticación industrial y estabilidad jurídica.

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la oportunidad total para América Latina y el Caribe asciende a unos $78.000 millones anuales. En este tablero, Costa Rica se posiciona no solo por el volumen de inversión que puede captar, sino por la calidad y complejidad de las industrias que está logrando atraer.

El factor diferenciador: Sofisticación sobre volumen

El éxito costarricense no es casualidad. Informes de firmas como JLL y diversos análisis legales regionales coinciden en que el país ofrece el entorno de negocios más favorable de la zona. Su ventaja competitiva descansa en tres pilares: estabilidad política, capital humano calificado y un historial probado en Inversión Extranjera Directa (IED).

A diferencia de otros vecinos regionales, Costa Rica ha logrado especializarse en sectores de alta complejidad, como las ciencias de la vida, la ingeniería y los servicios corporativos de alto valor (BPO). El BID estima que el país tiene un potencial de exportaciones adicionales de $1.044,8 millones, una cifra que, aunque es superada nominalmente por otros países, se traduce en empleos de mejores salarios y un ecosistema de manufactura avanzada único en el istmo.

El panorama regional: Entre el potencial textil y el rezago institucional

Mientras Costa Rica se consolida como un hub tecnológico, el resto de Centroamérica, según un informe del BID del 2022, presenta un avance heterogéneo, marcado por sus propias fortalezas y desafíos:

Honduras (Potencial: $1.242,8 millones): Es el país con el mayor monto proyectado en exportaciones adicionales, anclado principalmente en la industria textil y de manufactura ligera. No obstante, expertos advierten que esta “oportunidad de oro” se ve condicionada por rezagos en infraestructura logística y un entorno institucional que genera incertidumbre.

Es el país con el mayor monto proyectado en exportaciones adicionales, anclado principalmente en la industria textil y de manufactura ligera. No obstante, expertos advierten que esta “oportunidad de oro” se ve condicionada por rezagos en infraestructura logística y un entorno institucional que genera incertidumbre. El Salvador (Potencial: $1.049,9 millones): Posee una sólida base en el sector de la maquila y los beneficios del CAFTA-DR. Sin embargo, su capacidad de atracción se ve frenada por una reputación más débil en cuanto a seguridad jurídica y clima de inversión.

Posee una sólida base en el sector de la maquila y los beneficios del CAFTA-DR. Sin embargo, su capacidad de atracción se ve frenada por una reputación más débil en cuanto a seguridad jurídica y clima de inversión. Panamá (Potencial: $802 millones): Se mantiene como el gran centro logístico y financiero de la región. Si bien su infraestructura portuaria y el Canal lo posicionan como un ganador relativo, su enfoque sigue más orientado al transporte y las finanzas que a la producción de manufactura compleja.

Se mantiene como el gran centro logístico y financiero de la región. Si bien su infraestructura portuaria y el Canal lo posicionan como un ganador relativo, su enfoque sigue más orientado al transporte y las finanzas que a la producción de manufactura compleja. Guatemala (Potencial: $785,7 millones): Ha ganado terreno como un centro emergente para call centers y servicios de tercerización gracias a costos operativos e inmobiliarios competitivos, aunque todavía se encuentra lejos del nivel de sofisticación técnica de su vecino del sur.

Ha ganado terreno como un centro emergente para y servicios de tercerización gracias a costos operativos e inmobiliarios competitivos, aunque todavía se encuentra lejos del nivel de sofisticación técnica de su vecino del sur. Nicaragua (Potencial: $568,5 millones): A pesar de tener un potencial cuantitativo relevante según el BID, el país se considera un “caso perdido” en el corto plazo debido a la inestabilidad política y las sanciones internacionales que deterioran drásticamente su clima de inversión.

La calidad como ventaja competitiva

La tesis central para los analistas es clara: Costa Rica lidera el nearshoring en Centroamérica no necesariamente por el volumen bruto de su potencial, sino por la madurez de su ecosistema. Mientras Honduras y El Salvador compiten por el sector textil, y Guatemala por servicios de menor valor, Costa Rica se ha blindado como un socio estratégico para empresas de tecnología y salud que buscan seguridad a largo plazo.

El desafío para el país será mantener su competitividad en costos y continuar la formación de talento especializado para asegurar que ese potencial de más de $1.000 millones siga fluyendo hacia sus zonas francas y centros de servicios.