El país de Centroamérica que menos crecerá en 2026 y 2027, según el informe más reciente del Banco Mundial (y no es Nicaragua)

En su más reciente informe de actualización económica, “Revisitando la política industrial”, el Banco Mundial ha delineado las proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe, destacando una notable divergencia entre las naciones del istmo centroamericano.

Mientras la región en su conjunto enfrenta un crecimiento moderado del 2,1% para 2026, las economías de Centroamérica muestran una dinámica superior al promedio, aunque con El Salvador situándose como el país con el menor ritmo de expansión para el cierre de 2027.

Proyecciones de crecimiento del PIB real (2026-2027)

De acuerdo con los cálculos del personal del Banco Mundial, este es el comportamiento esperado para las economías de la subregión:

País Proyección 2026 Proyección 2027 Panamá 3,9% 4,1% Guatemala 3,7% 3,8% Costa Rica 3,6% 3,7% Honduras 3,4% 3,7% Nicaragua 3,4% 3,4% El Salvador 3,2% 3,0%

Fuente: Cálculos del personal del Banco Mundial (Corte al 6 de abril de 2026).

El Salvador se proyecta como el país con el menor crecimiento para 2027, con 3,0%. En la foto el presidente Nayib Bukele. (AFP/AFP)

Características y motores por país

El dinamismo de la subregión se explica por una combinación de factores internos y su creciente inserción en mercados globales. A continuación, se detallan las características que definen el rumbo de cada economía según el organismo:

1. El Salvador: El menor crecimiento pese a mejoras en seguridad Copiado!

Aunque se proyecta como el país con el menor crecimiento para 2027 (3,0%), El Salvador ha logrado aliviar restricciones históricas gracias a mejoras significativas en su entorno de seguridad. Esto ha impulsado el turismo, el comercio minorista y la inversión en sectores transables. Además, los flujos de remesas han fortalecido la liquidez interna y el consumo.

2. Panamá: Líder en dinamismo Copiado!

Panamá se posiciona como el país que más crecerá en la región hacia 2027, alcanzando un 4,1%. Su economía se beneficia de una fuerte integración en las cadenas de valor regionales y la robustez de sus sectores de servicios vinculados a la logística.

3. Guatemala y Honduras: El impulso de las remesas Copiado!

Ambas naciones mantienen un crecimiento sólido respaldado fundamentalmente por:

Flujos de remesas: Esenciales para el sostén del consumo de los hogares.

Exportación de servicios: Un área de expansión constante en sus carteras comerciales.

Cadenas de valor: Mayor integración en los procesos productivos regionales.

4. Costa Rica: El modelo de alto valor y nearshoring Copiado!

Costa Rica destaca por una estrategia orientada a sectores de tecnología y disciplina fiscal. Sus principales fortalezas incluyen:

Servicios de alto valor y dispositivos médicos: Pilares de sus exportaciones actuales.

Inversiones por nearshoring: Atracción de capital extranjero que busca cercanía con los centros de consumo hemisféricos.

Gestión de deuda: El país muestra avances sustanciales en la reducción de su carga de deuda mediante el cumplimiento de la regla fiscal y el control del gasto.

5. Nicaragua: Estabilidad en la tendencia Copiado!

Nicaragua mantiene una proyección de crecimiento constante del 3,4% para ambos años. Al igual que sus vecinos, se apoya en la dinámica de las remesas y la demanda externa de sus productos principales.

Retos compartidos: productividad y capital humano

A pesar de las cifras positivas respecto al resto de América Latina, el Banco Mundial advierte que el futuro de estas economías depende de reformas estructurales. La región centroamericana aún enfrenta brechas en infraestructura y, sobre todo, en capital humano. El informe subraya que la educación pública en la región está por debajo de los estándares mundiales, lo que limita la disponibilidad de técnicos y empresarios capaces de asimilar nuevas tecnologías.

Para sostener estas tasas de crecimiento, el organismo recomienda fortalecer las instituciones y reducir la incertidumbre política, permitiendo que el capital privado responda con mayor firmeza una vez que la incertidumbre global se disipe.