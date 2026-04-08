Internacionales

El país de Centroamérica que menos crecerá en 2026 y 2027, según el informe más reciente del Banco Mundial (y no es Nicaragua)

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Por Redacción EF

En su más reciente informe de actualización económica, “Revisitando la política industrial”, el Banco Mundial ha delineado las proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe, destacando una notable divergencia entre las naciones del istmo centroamericano.








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