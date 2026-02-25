El país de Centroamérica que rompió récords en turismo durante 2025 (y no es Costa Rica)

Con un total de 4,1 millones de visitantes internacionales, una nación centroamericana logró consolidarse el año pasado como el principal receptor de turistas en la región. Este flujo representa un crecimiento del 5,1% respecto al periodo anterior y marca un hito histórico, posicionando al país no solo como el líder de su entorno geográfico inmediato, sino también como el destino con mayor recuperación y crecimiento en todo el continente americano tras la pandemia, según cifras de ONU Turismo.

El Salvador ha logrado una transformación radical en su industria de viajes, superando en volumen de visitantes a vecinos con una tradición turística históricamente más consolidada. De acuerdo con el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), este ascenso del 92% respecto a los niveles prepandemia sitúa al país como el tercer destino con mayor crecimiento turístico en el mundo.

El nuevo mapa del turismo en Centroamérica

El desempeño salvadoreño sobresalió en un año donde la región en su conjunto recibió 30,6 millones de visitantes. La comparativa sitúa a El Salvador a la cabeza del volumen total de ingresos:

País Turistas internacionales (2025) Crecimiento vs 2024 El Salvador 4,1 millones +5,1% Guatemala 3,3 millones +11% Panamá 3 millones +7,6% Costa Rica 2,9 millones +0,8% (vía aérea)

Claves del auge: Seguridad e infraestructura

El ascenso al primer puesto regional no es casual. El informe destaca que la mejora sustancial en los índices de seguridad ha sido el factor determinante para atraer a viajeros que anteriormente evitaban el destino. A esto se suma una conectividad estratégica, donde casi la mitad de los visitantes (49,4%) ingresaron por vía terrestre, principalmente desde Guatemala y Honduras.

Asimismo, la marca “Surf City” ha logrado posicionar la costa salvadoreña en el radar del surf mundial, mientras que la inversión pública superior a los $163 millones en el Centro Histórico de la capital ha revitalizado la oferta urbana.

No obstante, este robustecimiento de la seguridad ciudadana camina junto a un intenso escrutinio internacional. Diversas organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales han señalado preocupaciones sobre el respeto a las garantías fundamentales bajo el régimen de excepción vigente.

Para la industria, este panorama representa un desafío de reputación a largo plazo: la sostenibilidad del modelo turístico dependerá de equilibrar la percepción de un entorno seguro con el cumplimiento de estándares democráticos, un factor decisivo para atraer flujos de inversión extranjera y viajeros de mercados con alta sensibilidad social.

Destinos más visitados en 2025

El éxito del año pasado se concentró en tres pilares geográficos que atrajeron tanto a deportistas como a familias y entusiastas de la cultura:

1. El circuito “Surf City” Copiado!

Ubicado principalmente en el departamento de La Libertad, este corredor costero es el epicentro del turismo internacional:

Playa El Tunco: El destino más emblemático, conocido por su vida nocturna y ser sede de torneos internacionales.

El destino más emblemático, conocido por su vida nocturna y ser sede de torneos internacionales. Playa El Zonte: Pionera en el uso de criptoactivos y referente de la comunidad surfista.

Pionera en el uso de criptoactivos y referente de la comunidad surfista. Playa Las Flores y Punta Mango: Ubicadas en el oriente del país, forman parte de la expansión hacia “Surf City 2”.

Ubicadas en el oriente del país, forman parte de la expansión hacia “Surf City 2”. Metalío: Situada en Acajutla, se coló en el top cuatro de destinos preferidos gracias a su cercanía con la frontera guatemalteca.

Una pareja en playa El Tunco. (MARVIN RECINOS/AFP)

2. Parques Naturales y Recreativos Copiado!

El ISTU reportó una cifra récord de 4,4 millones de visitas en sus recintos administrados. Los favoritos fueron:

Parque Natural Balboa: Con más de 800.000 visitantes, fue el sitio más concurrido del año.

Con más de 800.000 visitantes, fue el sitio más concurrido del año. Puerta del Diablo: Renovado recientemente, se mantiene como un mirador icónico.

Renovado recientemente, se mantiene como un mirador icónico. Cerro Verde: Sus nuevas cabañas de montaña mantuvieron una ocupación total durante el año.

3. El corazón de la capital Copiado!

El Centro Histórico de San Salvador se consolidó como el polo cultural más fuerte. La Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Teatro Nacional atrajeron a millones, destacando eventos estacionales como la Villa Navideña, que por sí sola recibió 4,5 millones de visitas entre nacionales y extranjeros.

La Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional y el Teatro Nacional atrajeron a millones, destacando eventos estacionales como la Villa Navideña. (JOHN MOORE/Getty Images via AFP)

4. Ruta de las flores y volcanes Copiado!

Para quienes buscan clima templado, pueblos como Juayúa (famoso por sus festivales gastronómicos) y Ataco siguen siendo paradas obligatorias. Por otro lado, el Volcán de Santa Ana (Ilamatepec) se reafirmó como la ruta de senderismo más popular del territorio.

Turistas en el volcán Santa Ana. (MARVIN RECINOS/AFP)

Impacto económico y proyecciones

El turismo se ha convertido en un motor financiero vital, generando $3.635 millones en divisas durante 2025. Con un crecimiento del 211% en ingresos respecto a la prepandemia, el país se ubica en la tercera posición mundial por aumento de gasto turístico.

Para el 2026, las autoridades proyectan recibir a 4,2 millones de visitantes internacionales, apoyados en una agenda de eventos masivos y la remodelación de nuevos sitios como Punta Chiquirín y Apulo.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.