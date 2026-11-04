Internacionales

Elon Musk, otro gran perdedor de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos

El empresario destinó al menos 474 millones de dólares a la ofensiva republicana

Por Redacción EF

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Elon Musk no aparecía en las papeletas, pero tenía mucho en juego. El propietario de Tesla y SpaceX destinó al menos 474 millones de dólares a respaldar a los republicanos en las elecciones de medio periodo de Estados Unidos. La inversión no evitó la derrota de dos de sus principales apuestas: Ken Paxton, candidato al Senado por Texas, y Greg Abbott, quien buscaba conservar la gobernación del mismo estado. El retroceso del partido de Donald Trump deja así otro gran perdedor fuera de los cargos públicos: su poderoso financiador.








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Elon Musk
Redacción EF

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