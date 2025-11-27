Internacionales

Estados Unidos anuncia revisión exhaustiva de residencias permanentes de ciudadanos de estos países

Por Redacción EF

El gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves, 27 de noviembre de 2025, la implementación de una medida extraordinaria de control migratorio: la revisión exhaustiva de la residencia permanente (Green Card) de todos los ciudadanos provenientes de una lista de 19 países considerados “de preocupación”.








