Estados Unidos cancela la reunificación familiar para siete países: 3 días para ajustar estatus o enfrentar la deportación

Por Redacción EF

En un giro drástico de la política migratoria que impacta a miles de hogares en el hemisferio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este viernes la cancelación inmediata de los programas de Permiso de Reunificación Familiar (FRP, por sus siglas en inglés).








Estados Unidosparoledeportaciones
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

