Internacionales

Estados Unidos se deja el control de Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, anuncia Donald Trump

Por Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que su país se “hará cargo” de la situación en Venezuela hasta se decida por un sustituto aceptable del presidente Nicolás Maduro.








