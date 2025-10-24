Internacionales

Este es el anuncio de Canadá que enojó a Donald Trump y lo hizo cancelar las negociaciones comerciales

Por Redacción EF

El presidente Donald Trump canceló abruptamente todas las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio publicitario de 75 millones de dólares canadienses producido por el gobierno de Ontario que utilizaba palabras de Ronald Reagan para criticar su política de aranceles.








