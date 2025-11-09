Internacionales

Este es el país de Centroamérica con menor crecimiento económico en 2025 (y no es Nicaragua)

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio a conocer cuál país de Centroamérica con menor crecimiento económico de la región durante 2025.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Cepalcrecimiento económicoEl Salvador
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.