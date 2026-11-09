Este tipo de visa a Estados Unidos cambiará de precio el 30 de noviembre; conozca el nuevo monto

Invertir en un negocio en Estados Unidos es una de las vías que tienen los extranjeros para solicitar la residencia permanente.

El programa EB-5 está dirigido a quienes cumplen con los requisitos de inversión establecidos para esta categoría migratoria.

Quienes evalúan esta alternativa deberán tener en cuenta un cambio en sus costos administrativos. A partir del 30 de noviembre de 2026, aumentarán las tarifas de varios formularios del programa, según una regla publicada en el Registro Federal. La medida se aplicará a las solicitudes enviadas con matasellos desde esa fecha.

¿Cuál será el nuevo monto del trámite EB-5?

El costo dependerá de la modalidad de inversión. Para los inversionistas independientes, la tarifa del formulario I-526 pasará de $3.675 a $7.615. Para quienes participan mediante un centro regional, el formulario I-526E aumentará de $3.675 a $7.850.

Los solicitantes que utilizan centros regionales también deberán cubrir un aporte al Fondo de Integridad. Este pago subirá de $1.000 a $1.100, por lo que el costo combinado de la petición I-526E y ese aporte pasará de $4.675 a $8.950. La cifra no incluye el capital invertido ni otros gastos del proceso.

Otro de los cambios corresponde al formulario I-829, que se presenta posteriormente para solicitar la eliminación de las condiciones de la residencia. Su tarifa aumentará de $3.750 a $5.000.

Estados Unidos aplicará nuevas tarifas a las solicitudes del programa EB-5 enviadas con matasellos del 30 de noviembre de 2026 o posterior. (Canva /Canva)

¿El aumento modifica la inversión mínima?

El ajuste de noviembre corresponde a las tarifas administrativas y no modifica el capital mínimo exigido para participar en el programa. Los montos establecidos son los siguientes:

$800.000 para inversiones elegibles en áreas de empleo objetivo —como determinadas zonas rurales o con alto desempleo— o en proyectos de infraestructura.

$1.050.000 para las demás inversiones elegibles.

Así, el nuevo pago de $8.950 para quienes presentan una petición mediante un centro regional corresponde únicamente al formulario inicial y al aporte obligatorio al Fondo de Integridad. No reemplaza la inversión necesaria para acceder al programa.

¿Desde cuándo se deben pagar las nuevas tarifas?

La regla entrará en vigor el 30 de noviembre de 2026. Las solicitudes enviadas con matasellos de ese día o posterior deberán ir acompañadas de los importes actualizados, conforme a lo establecido en el Registro Federal.