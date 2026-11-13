FAA suspende vuelos en Estados Unidos: esto dicen las autoridades sobre alguna amenaza

Autoridades de Estados Unidos se pronunciaron este viernes sobre la suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA).

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que la interrupción obedeció a una falla de telecomunicaciones, aunque evitó descartar de manera definitiva cualquier posible origen, incluido un ciberataque.

«No hay indicios, ni motivos para creer, que hasta este momento esto haya sido una amenaza contra Estados Unidos», declaró Mullin ante periodistas en la Casa Blanca, según declaraciones recogidas por CNN. El funcionario reiteró que no había señales de un ataque deliberado y afirmó que todas las aeronaves estaban localizadas.

Autoridades de Estados Unidos se pronunciaron este viernes sobre la suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA). (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Una falla de comunicaciones motivó la medida

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la FAA dispuso la suspensión de los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses después de detectar un problema de comunicaciones que afectaba a los centros de control del tráfico aéreo en ruta. «Los técnicos de la FAA están investigando el problema», indicó en un mensaje citado por Reuters.

La agencia había comunicado que la medida respondía a «circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad» y ordenó mantener en tierra el tráfico de salida hasta nuevo aviso. Antes de la suspensión nacional, ya había detenido operaciones en Chicago por dificultades en las comunicaciones del control aéreo.

Los primeros reportes no apuntan a un ciberataque

Dos funcionarios de las fuerzas del orden consultados por CNN señalaron que los informes preliminares indicaban que no se trataba de un ciberataque. Otra fuente de seguridad precisó que personal del FBI continuaba siguiendo la situación en todo el país. Estas evaluaciones eran iniciales, no una conclusión definitiva sobre la causa de la falla.

Suspensión de despegues, no cancelación de todos los vuelos

La orden de la FAA, conocida como ground stop, impide despegar a las aeronaves que se encuentran en tierra, pero permite aterrizar a las que ya están en vuelo. Por ello, la medida no equivale a la cancelación automática de todos los servicios, aunque genera retrasos y cancelaciones. Los vuelos internacionales serían gestionados caso por caso, según la agencia.

Reuters informó, con datos de la plataforma FlightAware, que cerca de 7.000 vuelos registraban retrasos o cancelaciones en el contexto de la interrupción.