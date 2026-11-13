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FAA suspende vuelos en Estados Unidos: esto dicen las autoridades sobre alguna amenaza

Por Redacción EF

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Autoridades de Estados Unidos se pronunciaron este viernes sobre la suspensión nacional de despegues ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA).








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Redacción EF

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