Flávio Bolsonaro sale de Brasil y viajaría a Estados Unidos tras una investigación en su contra

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro salió de su país a bordo de un avión con rumbo a Estados Unidos, según confirmó un diputado de su Partido Liberal, a la firma Europa Press.

La salida se da luego de que la policía anulara sus pasaportes y el Supremo ordenara investigarlo por la supuesta financiación extranjera de su campaña.

Flávio Bolsonaro sale de Brasil al abrirse una investigación en su contra. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

El diputado Mauricio Marcon aseguró, mediante un video difundido en sus redes sociales, que Bolsonaro tomó un vuelo para exiliarse en Estados Unidos.

En su mensaje, el legislador comparó la situación del dirigente con la de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

“Al igual que María Corina Machado cuando huyó de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado en las elecciones, también busca asilo en otro país”, indicó Marcon.

De acuerdo con el legislador, el viaje se habría realizado a través de Venezuela o de Argentina. El objetivo en territorio estadounidense sería denunciar lo que calificó como un régimen impuesto por el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el juez del Supremo, Alexandre de Moraes.

Pasaportes anulados e investigaciones

La confirmación del viaje trascendió horas después de que las autoridades policiales anularan los pasaportes de Bolsonaro, debido a que no los presentó en el plazo otorgado por la justicia tras perder el balotaje del domingo.

El político, de 45 años, es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas.

Una fuente policial confirmó que los documentos fueron cancelados ante el incumplimiento de la orden judicial, aunque aclaró que no existe un registro formal de su salida de Brasil.

Paralelamente, el juez del Supremo, Flávio Dino, ordenó a la Policía Federal abrir una investigación por la presunta financiación extranjera de su campaña y la manipulación de algoritmos en redes sociales. El magistrado solicitó rastrear el origen, circulación y destino de dichos fondos.

Versiones encontradas y contexto electoral

Mientras en Brasil surgen dudas sobre su paradero y su entorno guarda silencio, las autoridades argentinas desmintieron las versiones de medios locales que apuntaban a un presunto paso por su territorio.

Una fuente del Ministerio de Seguridad de Argentina calificó de falsa la información sobre un vuelo chárter preparado para el político desde ese país.

Una comitiva salió este martes de su casa en Brasilia, sin que fuera posible determinar si él se encontraba en alguno de los vehículos.

Previo a estos eventos, el político había manifestado que la orden de entregar sus documentos era un intento de intimidarlo y aseguró que no pensaba salir del país.

Tras perder las elecciones, el candidato conservador indicó que pediría la anulación del balotaje al considerar que la extensión de dos horas en la votación benefició a su oponente.

El actual presidente, de 81 años, ganó los comicios con casi un 52% de los votos frente al 48% del conservador, lo que representó una diferencia superior a los 4 millones de sufragios.

Antes de los resultados, Bolsonaro había prometido que, de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado en el 2022.