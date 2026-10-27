Internacionales

Flávio Bolsonaro sale de Brasil y viajaría a Estados Unidos tras una investigación en su contra

Tras las elecciones, se le anularon los pasaportes y se le indaga por supuesta financiación extranjera de su campaña.

Por Europa Press

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro salió de su país a bordo de un avión con rumbo a Estados Unidos, según confirmó un diputado de su Partido Liberal, a la firma Europa Press.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BolsonaroBrasilEleccionesLulaInvestigación
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.