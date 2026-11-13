Histórico: esta es apenas la tercera vez en este siglo que Estados Unidos suspende todos los despegues de aviones en su territorio

Estados Unidos volvió a adoptar una medida excepcional para su aviación: suspender los despegues en todos los aeropuertos del país. La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió la instrucción este viernes 13 de noviembre de 2026, después de que un problema de comunicaciones afectara a los centros de control de tráfico aéreo en ruta, según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Se trata de la tercera suspensión general de despegues en territorio estadounidense en lo que va del siglo. Las dos anteriores ocurrieron en circunstancias distintas: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el 11 de enero de 2023, cuando falló el sistema que proporciona avisos de seguridad a los pilotos.

Aunque este tipo de medidas suele describirse como una “cancelación de todos los vuelos”, la precisión es importante: la orden consiste en mantener las aeronaves en tierra e impedir temporalmente sus salidas. No significa que cada vuelo haya quedado cancelado de manera definitiva ni que todos los aterrizajes estén prohibidos. En esta ocasión, la notificación estableció que los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos serían gestionados caso por caso.

La orden de la FAA dispuso mantener en tierra los vuelos de salida en los aeropuertos de Estados Unidos hasta nuevo aviso. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

¿Qué provocó la suspensión de este viernes?

De acuerdo con la información difundida por medios oficiales, la interrupción responde a un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta. Los técnicos de la FAA comenzaron a investigar la incidencia para determinar su origen.

La notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo justificó la decisión por “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”. La instrucción dispuso que el tráfico de salida permaneciera en tierra hasta nuevo aviso.

Antes de la orden nacional, la FAA había interrumpido el tráfico en Chicago por problemas de comunicaciones del control aéreo. Posteriormente se anunció la suspensión para todo el país, según el reporte de Deutsche Welle elaborado con información de EFE, AFP y Reuters.

Las otras dos ocasiones en que Estados Unidos detuvo los despegues

11 de septiembre de 2001: los atentados terroristas

El primer antecedente de este siglo ocurrió tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. La emergencia llevó a las autoridades estadounidenses a suspender los despegues a escala nacional, una decisión que volvió a servir como referencia cuando el país enfrentó otra paralización general más de dos décadas después.

La coincidencia con la jornada actual es el alcance nacional de la medida, no su causa: mientras aquel episodio respondió a los atentados, la explicación comunicada este viernes es una falla en las comunicaciones de los centros de control.

11 de enero de 2023: la falla del sistema de avisos a pilotos

La segunda suspensión ocurrió el 11 de enero de 2023, debido a una interrupción del sistema NOTAM, utilizado para distribuir información relevante para la seguridad de los vuelos, como cierres de pistas, restricciones del espacio aéreo y otras condiciones que pueden afectar las operaciones.

Ante la imposibilidad de consultar esa información con normalidad, la FAA detuvo temporalmente las salidas de vuelos comerciales. La pausa se prolongó aproximadamente una hora y media, entre las 7:30 y las 9:00 de la mañana, hora del este.

Una revisión preliminar encontró que personal contratado había eliminado archivos de manera involuntaria mientras trabajaba en la sincronización de la base de datos principal con una de respaldo. La agencia informó entonces que no había encontrado indicios de un ciberataque.

Suspender los despegues no equivale a cancelar todos los vuelos

La distinción permite entender el alcance de la emergencia. Una suspensión nacional impide que los aviones inicien su vuelo mientras permanece vigente la orden; las consecuencias para cada itinerario pueden traducirse en retrasos o cancelaciones. La propia FAA aclara, en sus orientaciones generales, que no es la agencia la que cancela los vuelos.

En el caso de este viernes, la instrucción comunicada fue mantener en tierra el tráfico de salida y revisar individualmente los vuelos internacionales que se dirigían a aeropuertos estadounidenses. Por ello, hablar de una suspensión general de despegues describe con mayor exactitud lo ocurrido que afirmar que quedaron canceladas todas las operaciones aéreas del país.

La dimensión del incidente radica en su carácter excepcional: en lo que va del siglo, solo los atentados de 2001 y la falla del sistema de avisos de 2023 habían provocado una suspensión nacional comparable. El nuevo episodio vuelve a poner bajo atención la fiabilidad de la infraestructura de control aéreo, cuya modernización Duffy ha señalado como una necesidad urgente.