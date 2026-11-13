Internacionales

Histórico: esta es apenas la tercera vez en este siglo que Estados Unidos suspende todos los despegues de aviones en su territorio

La FAA ordenó detener las salidas de aeronaves este viernes 13 de noviembre por un problema de comunicaciones en los centros de control aéreo. Los antecedentes de una suspensión nacional semejante se remontan a los atentados de 2001 y a una falla informática en 2023.

Por Redacción EF

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

Estados Unidos volvió a adoptar una medida excepcional para su aviación: suspender los despegues en todos los aeropuertos del país. La Administración Federal de Aviación (FAA) emitió la instrucción este viernes 13 de noviembre de 2026, después de que un problema de comunicaciones afectara a los centros de control de tráfico aéreo en ruta, según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.