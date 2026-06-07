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IPO de SpaceX: ¿será fácil comprar acciones? Esta es la cruda realidad

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Por Redacción EF

El 12 de junio de 2026, SpaceX está prevista para debutar en el Nasdaq bajo el símbolo SPCX, a un precio de colocación de $135 por acción, buscando recaudar hasta $75.000 millones en lo que sería el mayor IPO de la historia. La respuesta corta a si será “fácil” comprar acciones: no del todo. La empresa ha tomado medidas inéditas para incluir al inversionista minorista, pero una serie de barreras prácticas, estructurales y de riesgo hacen que el camino sea más complejo de lo que los titulares sugieren.








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Redacción EF

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