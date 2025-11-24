Internacionales

La “Doctrina Donroe”: un nuevo capítulo de intervencionismo de Estados Unidos en América Latina

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Un fantasma del siglo XIX recorre nuevamente América Latina. La administración de Donald Trump ha revivido la Doctrina Monroe de 1823, pero con un giro personal que ya tiene nombre propio: la “Doctrina Donroe”, un juego de palabras que fusiona el apellido del expresidente James Monroe con el nombre de pila del actual mandatario estadounidense.








Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

