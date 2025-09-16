Larry Ellison supera a Elon Musk como el hombre más rico del mundo gracias al auge de la inteligencia artificial

Elon Musk ha cedido el trono como el hombre más acaudalado del planeta, una posición que ostentó de manera casi ininterrumpida, debido a una confluencia de factores que han impactado directamente su fortuna, intrínsecamente ligada al desempeño de Tesla Inc.

Por otro lado, un crecimiento histórico en las acciones de Oracle ha llevado a su cofundador, Larry Ellison, a la cúspide de la riqueza mundial, superando brevemente a Musk con una fortuna estimada en 393,000 millones de dólares.

La caída de Tesla: competencia y controversia

Durante 2025, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla ha navegado aguas turbulentas. La compañía ha enfrentado una notable disminución en sus ventas y una competencia cada vez más feroz, particularmente de fabricantes chinos como BYD, que han ganado terreno en el mercado global.

Las cifras reflejan esta tendencia. En el primer trimestre de 2025, las entregas de vehículos de Tesla experimentaron una caída de aproximadamente un 13% en comparación con el mismo período del año anterior. El comportamiento de sus acciones no ha sido más alentador; durante el segundo trimestre del año, los títulos de la compañía perdieron cerca de un 18% de su valor, reflejando la creciente aprensión de los inversores.

A los desafíos del mercado se suma el factor reputacional. La imagen pública de Elon Musk, marcada por sus polémicas declaraciones y su abierta afiliación con figuras políticas como el expresidente Donald Trump, ha generado un impacto negativo. Informes y análisis de mercado han mostrado una correlación entre la postura política de Musk y una disminución en la lealtad a la marca Tesla, lo que se ha traducido en protestas y una caída en la confianza tanto de consumidores como de inversores.

El meteórico ascenso de Larry Ellison y Oracle

En contraparte, el ascenso de Larry Ellison se ha cimentado en el floreciente sector de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Oracle se dispararon más de un 40% tras el anuncio de contratos millonarios para el desarrollo de centros de datos y soluciones de IA. Esta masiva demanda ha sido el motor principal del crecimiento de la fortuna de Ellison.

El contraste entre ambos magnates es revelador: mientras la riqueza de Musk permanece altamente expuesta a la volatilidad del mercado automotriz y tecnológico tradicional, la de Ellison se beneficia directamente de la nueva revolución industrial impulsada por la inteligencia artificial.

Larry Ellison se convierte en el hombre más rico del mundo al superar a Elon Musk, impulsado por el crecimiento de Oracle y la inteligencia artificial. (TORU YAMANAKA ALLISON ROBBERT/AFP)

Factores adicionales: revés judicial y percepción pública

Un golpe significativo al patrimonio de Musk provino de los tribunales. Una corte en Delaware anuló un multimillonario paquete de compensación de Tesla valorado en aproximadamente 56.000 millones de dólares, otorgado a Musk en 2018. El fallo judicial, que calificó el proceso de aprobación como “profundamente viciado”, ha sido un factor determinante en la disminución de su riqueza personal, sumándose a la depreciación de las acciones de la compañía.

La percepción pública, afectada por su involucramiento en la arena política y sus controvertidas decisiones al frente de la red social X, ha continuado erosionando la imagen de la marca Tesla, que durante años fue sinónimo de innovación y sostenibilidad.

Reacción y perspectivas a futuro

Fiel a su estilo combativo, Elon Musk ha reaccionado a la pérdida de su estatus financiero prometiendo medidas para revitalizar Tesla y explorando posibles compensaciones futuras por parte de la empresa. Recientemente, ha realizado una compra significativa de acciones de Tesla, en lo que el mercado interpreta como un voto de confianza en el futuro de la compañía.

No obstante, el panorama para Musk y Tesla sigue siendo complejo. La alta competencia en el sector de los vehículos eléctricos y la volatilidad inherente al mercado sugieren que su posición en los rankings de riqueza global permanecerá vulnerable. El episodio subraya un cambio de paradigma en la economía global, donde el software y la inteligencia artificial se consolidan como los nuevos y más potentes generadores de valor.

---

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.