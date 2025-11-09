Internacionales

Las memorias del Rey Emérito Juan Carlos de España están causando controversia y las razones son claras

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La publicación del libro “Reconciliación”, las memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, ha desatado una tormenta mediática y política desde su lanzamiento el 5 de noviembre de 2025 en Francia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EspañaRey Juan Carlos I
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.