Los mejores y los peores salarios mínimos de Latinoamérica en el 2026, vea la lista completa

El ranking de salarios mínimos para el año 2026 muestra las remuneraciones base de 19 países en América Latina. Los datos corresponden al tipo de cambio registrado el 30 de diciembre de 2025 para establecer una comparación uniforme entre las naciones.

Un trabajador costarricense gana legalmente en una hora más de lo que un venezolano gana en dos años de sueldo base. (Shutterstock)

Costa Rica ocupa la primera posición de la lista con un salario mínimo equivalente a $751 para el inicio del presente año. Esta cifra representa el ingreso más alto reportado en toda la región latinoamericana según el reporte de la Revista Mercado.

Uruguay se sitúa en el segundo puesto del escalafón regional con un monto establecido de $648 para los trabajadores del país. La variación en el ingreso uruguayo refleja los ajustes realizados para sostener el valor real ante los indicadores de inflación.

Panamá registra un salario mínimo promedio de $636,8, lo ubica en la tercera casilla de la clasificación de este año. El país alcanzó un consenso entre el sector público y privado para fijar los montos que rigen en diversas actividades económicas.

Chile presenta un salario mínimo de $597 para los trabajadores que tienen entre 18 y 65 años de edad. El incremento aplicado en territorio chileno entró en vigencia el 1.° de enero de 2026 tras el acuerdo entre el gobierno y sindicatos.

México alcanzó un salario mínimo de $533 mensuales tras aprobarse un incremento del 13% para el inicio de este ciclo. Esta medida busca elevar el ingreso de los empleados en todas las zonas geográficas del país norteamericano durante este año.

Honduras registra un salario de $530, cifra que depende de la rama económica y del tamaño de las empresas en el país. Los ajustes fueron acordados mediante una mesa tripartita integrada por representantes del gobierno, trabajadores y empleadores en 2024.

Ecuador fijó su salario básico unificado en $482 para el año 2026, lo que representa un aumento de $12 respecto al periodo previo. Las autoridades ecuatorianas informaron que el monto se estableció bajo condiciones de consenso entre los sectores.

Guatemala maneja una escala de ingresos que va desde los $477 hasta los $554 según el tipo de actividad comercial o industrial. El monto para el sector no agrícola se ubica en el límite superior, mientras que el sector exportador percibe el inferior.

Colombia aumentó su remuneración base a $446, sin contemplar los beneficios adicionales como el auxilio de transporte para los empleados. Con el aporte para transporte, el ingreso total de los trabajadores colombianos asciende a la suma de $533 cada mes.

Paraguay reporta un salario mínimo de $428 tras el reajuste decretado por el gobierno para los empleados del sector privado. La resolución reglamentaria establece que el nuevo jornal diario debe aplicarse en todo el territorio de la República.

Bolivia registra un ingreso mínimo de $344, cifra calculada sobre la base del tipo de cambio informal existente en la economía nacional. El decreto presidencial estableció un aumento del 20% para la remuneración de los trabajadores bolivianos.

Perú presenta un sueldo mínimo de $335, monto que fue actualizado por decreto supremo en el último trimestre de 2025, entrando en vigencia plena el 1.° de enero de 2026. Esto rompió casi cuatro años de estancamiento.

Brasil registra un salario mínimo de $295 mensuales para los trabajadores del país, con un incremento porcentual del 6,79%. Las estadísticas locales indican que se requiere un monto mayor para cubrir las necesidades básicas de un hogar promedio.

El Salvador aplica salarios mínimos que oscilan entre los $272,5 y los $408,8 de acuerdo con la actividad económica que se desempeñe. El sector comercio y servicios percibe el monto más alto, mientras que el sector agropecuario recibe el inferior.

República Dominicana estableció una escala salarial que va desde los $269 hasta los $475 para los empleados del sector privado. Los trabajadores de las empresas grandes reciben la remuneración más elevada dentro del sistema de niveles del país.

Nicaragua ajustó el salario de los trabajadores a $241, lo cual representa una variación de entre 8% a 10,1% respecto al año anterior. Los montos varían por sectores, siendo la construcción el de mayor ingreso y el agropecuario el de menor valor.

Argentina reporta un salario mínimo de $233 para los trabajadores que cumplen con la jornada legal de trabajo completa en el país. El valor registrado al inicio de enero muestra un aumento de 1,7% respecto a la cifra registrada en diciembre.

Cuba registra un salario mínimo de $4,8 dentro del mercado informal de cambio, cifra calculada según la cotización de divisas en la isla. El monto de 2.100 pesos cubanos fue definido originalmente durante el proceso de la reforma monetaria.

Venezuela ocupa la última posición del ranking regional con un salario mínimo equivalente a $0,44 según los reportes. La brecha entre el ingreso base y el costo de la canasta alimentaria en el país es de $656 mensuales.

Los datos indican que la mayor parte de las naciones en la región logró sostener o aumentar el valor real del salario mínimo en el periodo. Este fenómeno se presentó a pesar del contexto de bajo crecimiento o incertidumbre económica que afecta a diversos sectores de Latinoamérica.

En la última década, los aumentos en los salarios medios por hora han variado entre el 6 y el 30% según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Colombia, México y la República Dominicana registraron los avances más altos en este indicador de ingresos para los empleados.

El valor real del salario mínimo en América Latina registró un incremento que oscila entre el 10% y el 60% desde el 2012. Los reportes laborales confirman que el ingreso actual se sitúa por encima del observado hace trece años en la zona geográfica.