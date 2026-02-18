Internacionales

Los mejores y los peores salarios mínimos de Latinoamérica en el 2026, vea la lista completa

Por Mathew Chaves

El ranking de salarios mínimos para el año 2026 muestra las remuneraciones base de 19 países en América Latina. Los datos corresponden al tipo de cambio registrado el 30 de diciembre de 2025 para establecer una comparación uniforme entre las naciones.








