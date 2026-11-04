Los republicanos de Donald Trump sufren una derrota aplastante: qué significa para el mundo

El Partido Republicano de Donald Trump ha recibido una contundente derrota en las elecciones de mitad de legislatura de EE. UU. Los republicanos comenzaron la noche con la esperanza de que las encuestas se equivocaran y de que, al menos, pudieran conservar el control del Senado. Pero a medianoche en Washington, el Partido Republicano se enfrentaba a lo que parecía ser su peor derrota en 50 años.

Las pérdidas republicanas no se limitaron únicamente al tipo de distritos indecisos que suelen preocupar a los partidos en la noche electoral. La magnitud de las pérdidas fue abrumadora. Perdieron escaños en el Senado en estados tradicionalmente republicanos como Texas y Carolina del Sur. Fueron derrotados en distritos que ellos mismos habían manipulado mediante el gerrymandering y en los que se suponía que eran imbatibles. Perdieron escaños que incluso los analistas más perspicaces consideraban seguros.

¿Por qué? Durante meses, las encuestas han mostrado que los votantes están hartos de los precios en ascenso, de la guerra en Irán y de lo que cada vez más se califica como la corrupción de la Administración Trump. Un presidente que fue elegido por un estrecho margen con la promesa de una gestión económica estable pasó, en cambio, dos años persiguiendo una agenda ideológica extrema que solo contaba con el apoyo de una minoría de estadounidenses. Ignoró lo que decían los votantes y ahora estos han dictado un veredicto severo.

Pero estos resultados tienen implicaciones que van más allá del simple resto del mandato de Trump. Rompen algunos de los patrones que han definido la política estadounidense durante décadas. De repente, los demócratas están ganando en lugares donde llevaban una generación sin tener opciones. De repente, el mapa político estadounidense tiene un aspecto diferente.

Tomemos como ejemplo Texas. La última vez que un demócrata ganó las elecciones al Senado allí fue en 1988. Los demócratas no han triunfado en unas elecciones presidenciales en Texas desde Jimmy Carter en 1976. Sin embargo, anoche, el demócrata James Talarico logró una victoria contundente. Si las elecciones en Texas se vuelven políticamente reñidas de forma permanente, a los republicanos les resultará mucho más difícil hacerse con la presidencia en el futuro.

El Partido Republicano mirará ahora con nerviosismo hacia las elecciones de 2028. Por primera vez desde 2016, es probable que se produzca un debate serio dentro del partido sobre si hay que dejar atrás el nacionalismo agresivo y la intolerancia del movimiento MAGA (“Make America Great Again”). Los demócratas, por su parte, se enfrentan a sus propias dudas sobre cómo sacar partido de sus victorias.

El futuro de la política exterior

Pero, para el resto del mundo, el cambio podría no llegar tan rápido. A pesar de que su partido ha sufrido este revés electoral, Trump seguirá siendo presidente hasta 2028. Y dado que, a pesar de su papel constitucional a la hora de declarar la guerra y ratificar tratados, el Congreso tiende a involucrarse menos en la política exterior, aún hay mucho que él puede hacer con ese poder.

De hecho, los presidentes de Estados Unidos cuyos partidos obtienen malos resultados en las elecciones de mitad de legislatura suelen volverse más activos en política exterior de lo que lo habían sido anteriormente. Al tener prácticamente fuera de su alcance la posibilidad de aprobar una agenda nacional significativa, disponen de más tiempo para reflexionar sobre las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Es probable que lo mismo ocurra con Trump.

Que las elecciones de mitad de mandato hayan terminado también implica que Trump ya no tiene que ser tan cauteloso con respecto a las consecuencias políticas de sus acciones. A medida que se acercaban las elecciones de mitad de mandato, el presidente dio marcha atrás en una confrontación militar de gran envergadura con Irán y buscó una tregua en sus guerras arancelarias. Ahora, una vez eliminadas las restricciones políticas, podría volverse más errático e impredecible.

James Talarico se ha convertido en el primer demócrata en ganar un escaño en el Senado por Texas desde Lloyd Bentsen en 1988. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

El Congreso no estaría completamente atado de manos para detenerlo, al menos en teoría. Pero la mayoría de las medidas que puede adoptar —como cortar la financiación para la guerra con Irán o recuperar de la presidencia la competencia en materia de aranceles— requieren márgenes de control en ambas cámaras que es poco probable que los demócratas tengan, a pesar de sus formidables victorias.

Necesitarían contar con una mayoría de dos tercios para anular un veto presidencial casi seguro ante cualquier intento de aprobar leyes que permitan alcanzar estos objetivos. Así pues, una cuestión clave es si esta derrota en las elecciones de mitad de legislatura ha sido lo suficientemente grave como para que algunos congresistas republicanos se planteen seriamente unirse a los demócratas a la hora de frenar a Trump.

Algo que los demócratas sin duda podrán hacer es poner en marcha todo tipo de investigaciones sobre la actuación de la Administración Trump y de algunos de sus responsables. Es probable que sus esfuerzos se centren en la guerra con Irán, las transacciones financieras personales de Trump con líderes extranjeros y la gestión del Pentágono por parte del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

De hecho, Hegseth podría ser una de las primeras víctimas de estas medidas: se especula con que dimitirá o será destituido antes de enfrentarse a un posible proceso de destitución.

Pero, en última instancia, un cambio de rumbo en la política exterior estadounidense depende de las decisiones del propio Trump. Un cambio de guardia entre sus asesores, o en el Congreso, tiene un alcance limitado a la hora de influir en un presidente que nunca se ha sometido voluntariamente a restricciones.

El mundo debería prepararse para la posibilidad de que un Trump políticamente herido y enfadado pueda decidir ahora descargar sus frustraciones en el extranjero.

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Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.