Internacionales

Los republicanos de Donald Trump sufren una derrota aplastante: qué significa para el mundo

Por Andrew Gawthorpe

AñadirEl Financierocomo fuente preferida en

El Partido Republicano de Donald Trump ha recibido una contundente derrota en las elecciones de mitad de legislatura de EE. UU. Los republicanos comenzaron la noche con la esperanza de que las encuestas se equivocaran y de que, al menos, pudieran conservar el control del Senado. Pero a medianoche en Washington, el Partido Republicano se enfrentaba a lo que parecía ser su peor derrota en 50 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp