México vs Sudáfrica en el partido de la inversión y el empleo: ¿quién gana en la cancha mundial?

El sorteo del Mundial 2026 puso a México y Sudáfrica en el mismo mapa. El primero, como anfitrión histórico de Norteamérica; el segundo, como el país africano que ya organizó el torneo en 2010. Fuera del fútbol, ambos son miembros del G20, dos de las economías emergentes más importantes de sus respectivos continentes y ejemplos casi perfectos de lo que los economistas llaman “la trampa del ingreso medio”: países con enormes recursos que no terminan de despegar.

Pero las semejanzas se acaban pronto. Cuando se mira el tablero macroeconómico con datos recientes, el partido entre México y Sudáfrica no es cerrado. Es un duelo de ligas distintas.

El tamaño importa: PIB y posición global

México tiene un PIB nominal de 1,86 billones de dólares en 2025, según el FMI, lo que lo ubica como la economía número 13 del mundo. Sudáfrica registra aproximadamente 427.000 millones de dólares, en el puesto 40. La economía mexicana es, en términos simples, más de cuatro veces más grande.

La diferencia se mantiene en el PIB per cápita: México ronda los 14.000 dólares por persona al año, frente a los 6.700 dólares de Sudáfrica. Ajustado por paridad de poder adquisitivo —es decir, lo que ese dinero realmente puede comprar en cada país—, la brecha se estrecha pero persiste: 26.185 dólares versus 15.456 dólares.

Sin embargo, el tamaño no lo es todo. En 2025, fue Sudáfrica quien creció más rápido: 1,1% en el año completo, según datos oficiales de Statistics South Africa. México, en cambio, apenas avanzó 0,6% según el INEGI, el peor desempeño de los últimos cuatro años. En el primer trimestre de 2026, la economía mexicana incluso se contrajo 0,6% en términos trimestrales.

México y Sudáfrica comparten el desafío de superar la trampa del ingreso medio, pese a sus marcadas diferencias estructurales. (CARL DE SOUZA/AFP)

El abismo del desempleo: el dato más impactante

Aquí el contraste es brutal y merece detenerse.

En el primer trimestre de 2026, México tuvo una tasa de desempleo de 2,6%, según el INEGI: apenas 1,6 millones de personas desocupadas de una PEA de 61,1 millones. Para cualquier economía, ese número es envidiable.

En ese mismo período, Sudáfrica registró un desempleo de 32,7%, según Statistics South Africa. Eso equivale a 8,1 millones de personas sin trabajo. Uno de cada tres sudafricanos en edad laboral no tiene empleo. Y entre los jóvenes de 15 a 24 años, el desempleo supera el 60%.

La paradoja: Sudáfrica creció más en 2025, pero perdió 345.000 empleos en el primer trimestre de 2026. México apenas crece, pero su mercado laboral formal se mantiene estable. ¿Por qué? En parte porque México tiene un enorme colchón informal: el 55,2% de sus trabajadores están en la economía informal, según la ENOE de abril 2026. El empleo existe, pero con baja productividad y sin protección social.

Inversión extranjera: México lidera por goleada

El mayor activo de México en este momento se llama nearshoring: la relocalización de cadenas de suministro que empresas norteamericanas traían desde Asia hacia fábricas en Nuevo León, Guanajuato o Baja California.

El resultado es contundente. En 2025, México captó un récord histórico de 40.871 millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), un aumento de 10,8% respecto a 2024, según la Secretaría de Economía. Estados Unidos aportó el 38,8% del total; España creció 290% en sus aportes, hasta 4.431 millones; Canadá y Japón completaron el top cinco.

Sudáfrica recibió en el mismo período aproximadamente 5.200 millones de dólares en IED. Sus principales inversores son el Reino Unido, Países Bajos y Alemania, atraídos por el sector minero y financiero. La brecha es de casi ocho a uno.

Los sectores que definen cada economía

México vive el momento del nearshoring. El comercio bilateral con Estados Unidos supera los 800.000 millones de dólares anuales, y México desplazó a China como principal socio comercial de EE.UU. desde 2023. Las industrias de autopartes, semiconductores, electrodomésticos y logística lideran la expansión. El gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó el “Plan México”, que apunta a elevar la inversión al 25-28% del PIB y crear 1,5 millones de empleos manufactureros en seis años. El reto pendiente: la revisión del T-MEC/USMCA, programada para julio de 2026, es la mayor fuente de incertidumbre.

Sudáfrica descansa en sus minerales. La minería aporta el 7,3% del PIB y el 25% de las exportaciones: el país es líder mundial en platino, manganeso y cromo, y el quinto mayor sector minero del mundo por su contribución al PIB. La gran noticia estructural de los últimos dos años fue el fin del load shedding —los cortes de electricidad programados por la empresa estatal Eskom—, que paralizó la actividad económica durante casi dos décadas. Desde marzo de 2024, el país ha operado sin cortes masivos por más de 300 días consecutivos, según la OCDE. Ese solo dato explica en gran parte el repunte del crecimiento.

Deuda e inflación: dos países con déficit persistente

En materia fiscal, el parecido es incómodo para ambos. México tiene un déficit de alrededor del 5,7% del PIB y una deuda pública equivalente al 58% del PIB. Sudáfrica tiene un déficit similar —cerca del 5,8%— pero una deuda del 76% del PIB, lo que deja márgenes de maniobra mucho más estrechos en una economía más pequeña.

México carga además con el peso de Pemex: la petrolera estatal cerró 2025 con una deuda financiera de 84.500 millones de dólares, aunque ese es su nivel más bajo desde 2014 tras pagos acelerados.

En inflación, el Banco de México registró un índice de 4,63% en la primera quincena de marzo de 2026 —por encima del rango meta de 2 a 4%— y recortó su tasa de referencia a 6,50% en mayo de 2026, continuando un ciclo de alivio monetario. Sudáfrica proyecta una inflación de 3,9% en 2026, dentro de su rango objetivo.

Indicadores como el PIB, la inversión extranjera directa y el desempleo evidencian las distintas realidades macroeconómicas de ambos países. (Chat GPT/La Nación)

Desigualdad: el empate más incómodo

Si hay un indicador donde ambos países merecen el mismo banquillo de los acusados es el de la distribución del ingreso.

Sudáfrica tiene el coeficiente de Gini más alto del mundo entre los países con datos disponibles: 0,67 según Statistics South Africa. El 10% más rico concentra más del 50% del ingreso nacional. Es, en gran medida, una herencia directa del régimen del apartheid, que durante décadas cerró el acceso a la educación y la propiedad.

México tiene un Gini de 42,6 (2024), reducido desde 45,7 en 2018 gracias a programas sociales y aumentos del salario mínimo. Pero sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina. El 10% más rico concentra el 34,4% del ingreso nacional.

Ambos países ilustran el mismo fenómeno: el crecimiento económico, por sí solo, no redistribuye si las estructuras institucionales no están diseñadas para hacerlo.

El partido bilateral: ¿cuánto se conocen?

Poca gente sabe que México y Sudáfrica tienen una relación comercial modesta pero activa. En 2025, las exportaciones sudafricanas a México alcanzaron 326 millones de dólares y México importó 840 millones desde el país africano, según bases de datos de Naciones Unidas. Sudáfrica es el principal socio comercial de México en África, pero ocupa apenas el lugar 44 entre los proveedores globales de México.

Empresas sudafricanas como Aspen (farmacéutica), NASPERS (tecnología y medios) y Dimension Data operan en territorio mexicano. Del lado latinoamericano, Bimbo y Cosmocel tienen presencia en Sudáfrica. El potencial es mayor que el intercambio actual.

¿Quién gana el partido?

En el marcador macro, México lleva ventaja clara: mayor PIB, mayor IED, menor desempleo, mayor esperanza de vida (75,6 años versus 66,7) y una posición geográfica que, gracias al nearshoring, se ha convertido en su activo más valioso.

Pero Sudáfrica tiene algo que México no ha logrado del todo: en 2025 creció más rápido, resolvió su crisis energética y tiene una canasta de recursos minerales que el mundo necesitará durante la transición energética global —litio, platino, cobalto, manganeso.

Los dos comparten el mismo dilema de fondo: tienen lo que se necesita para jugar en primera división, pero sus instituciones, su desigualdad y sus déficits los mantienen en medio de la tabla. El Mundial los puso en el mismo estadio. La economía, por ahora, los mantiene en canchas muy distintas.