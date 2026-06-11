Internacionales

México vs Sudáfrica en el partido de la inversión y el empleo: ¿quién gana en la cancha mundial?

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Por Redacción EF

El sorteo del Mundial 2026 puso a México y Sudáfrica en el mismo mapa. El primero, como anfitrión histórico de Norteamérica; el segundo, como el país africano que ya organizó el torneo en 2010. Fuera del fútbol, ambos son miembros del G20, dos de las economías emergentes más importantes de sus respectivos continentes y ejemplos casi perfectos de lo que los economistas llaman “la trampa del ingreso medio”: países con enormes recursos que no terminan de despegar.








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Redacción EF

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