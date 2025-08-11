Internacionales

Muere Miguel Uribe Turbay y la democracia colombiana pierde una voz para la disensión y el debate

La muerte de Miguel Uribe reabre el debate sobre la violencia como arma. ¿Puede la democracia sobrevivir cuando el disenso se convierte en una sentencia de silencio?

EscucharEscuchar
Por Sergio Andrés Morales-Barreto

La muerte de Miguel Uribe Turbay, ocurrida el 11 de agosto de 2025, se suma a la lista de episodios que han marcado la historia política colombiana con la tragedia de un líder silenciado antes de tiempo. Apenas dos meses antes, el 7 de junio, el senador y precandidato presidencial había sobrevivido a un atentado en Bogotá. Este suceso evocó, inevitablemente, el asesinato de su madre, la periodista Diana Turbay, en 1991, durante un fallido operativo de rescate tras su secuestro, ordenado por el narcotraficante Pablo Escobar.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ColombiaMiguel Uribe

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.