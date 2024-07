Murió el atacante de Donald Trump

El agresor que atacó a Donald Trump durante el acto de campaña en Pensilvania murió, dijo el fiscal de distrito del condado de Butler, lugar donde se daba el rally republicano.

El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, es sacado del escenario por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos después de ser rozado por una bala durante un mitin el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

Según informaron medios norteamericanos el tirador fue abatido y otro asistente al acto de campaña también falleció.

El agresor —de quien todavía no trascendió la identidad— fue abatido por la policía, dijo el fiscal de distrito del condado Butler, Richard Goldinger. La causa por el atentado “es ahora una investigación activa del Servicio Secreto y se dará a conocer más información cuando esté disponible”, dijo el organismo en un post en X.Según The New York Times, el Servicio Secreto está liderando la respuesta, pero otras agencias federales, como el Departamento de Justicia y el FBI se están movilizando para investigar y apoyar sus esfuerzos.

“Estoy agradecido de saber que está a salvo y bien”, dijo Biden, en referencia a Trump, alrededor de una hora después del atentado. “Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información”.El mandatario dijo estar agradecido con el Servicio Secreto por poner al expresidente a salvo. “No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo”, expresó.

El expresidente Barack Obama también se refirió al hecho: “No hay absolutamente ningún lugar para la violencia política en nuestra democracia. Aunque todavía no sabemos exactamente qué pasó, todos deberíamos sentirnos aliviados de que el expresidente Trump no haya resultado gravemente herido y aprovechar este momento para volver a comprometernos con el civismo y el respeto en nuestra política. Michelle y yo le deseamos una pronta recuperación”.Gobernadores, funcionarios y legisladores demócratas repudiaron en masa el atentado en distintos comunicados.

“El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz”, dijo el portavoz de Trump, Steven Cheung, en un comunicado.

“Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Más detalles seguirán”, agregó.

Gunshots reportedly fired at Donald Trump rally - as former president rushed off stage pic.twitter.com/TahBJQvym8 — Sky News (@SkyNews) July 13, 2024

Cuando sonaron los primeros disparos se vio al expresidente haciendo una mueca y levantando su mano derecha hacia su oreja derecha mientras sonaban las explosiones.