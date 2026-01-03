Internacionales

Nicolás Maduro: auge y caída del heredero político de Hugo Chávez en Venezuela

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La historia de Nicolás Maduro Moros, el “presidente obrero” que prometió perpetuar el legado de Hugo Chávez y terminó protagonizando uno de los colapsos económicos y políticos más dramáticos de América Latina, ha escrito hoy lo que podría ser el inicio de su capítulo final.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Nicolás MaduroVenezuelaHugo Chávez
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.