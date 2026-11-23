Jensen Huang vuelve a dirigir Nvidia. La junta directiva del fabricante de chips anunció este lunes su restitución inmediata como presidente y CEO, apenas 11 días después de su dimisión tras revelaciones sobre relaciones extramatrimoniales. Entre ellas figura una con una mujer señalada por presuntos vínculos con los servicios de inteligencia chinos.

La decisión supone un giro radical para la compañía, cuyo consejo había descartado públicamente su regreso la semana pasada. Nvidia explicó que sus directores votaron por unanimidad después de mantener una serie de conversaciones con Huang y de recibir aportaciones de altos niveles del Gobierno de Estados Unidos. Según la empresa, su retorno no representa un riesgo para la seguridad nacional.

El anuncio provocó una reacción inmediata en los mercados: las acciones de Nvidia llegaron a dispararse alrededor de un 30%, reflejo de la importancia que los inversores atribuyen al liderazgo de su cofundador.

Nvidia anunció el regreso inmediato de Jensen Huang como presidente, consejero delegado y miembro de su junta directiva. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Un cambio de criterio en pocos días

El presidente de la junta, Harvey C. Jones, había afirmado durante la presentación de resultados de la semana pasada que el consejo había aceptado unánimemente la renuncia de Huang y que no tenía intención de restituirlo. Entonces, la empresa vinculó su salida con una conducta personal incompatible con su código de conducta, sus estándares y sus normas culturales.

Ahora, los directores consideran que su regreso responde a los intereses de la compañía y se declaran satisfechos con su franqueza y su capacidad para liderarla. La restitución incluye sus cargos de presidente, consejero delegado y miembro del consejo, con efecto inmediato.

Durante su ausencia, la dirección interina quedó en manos de Colette Kress, responsable financiera de Nvidia, mientras la junta buscaba un sustituto permanente. El retorno de Huang interrumpe así una transición que había comenzado apenas unos días antes.

El respaldo de Trump

La vuelta del ejecutivo se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara públicamente su apoyo a su reincorporación. Su intervención añadió presión política a una crisis empresarial con implicaciones para una de las compañías centrales del auge de la inteligencia artificial.

El respaldo de Washington también ocupa un lugar destacado en la justificación del consejo. Nvidia presentó las consultas con el Gobierno como parte del proceso previo a la restitución, en un momento en que las sospechas sobre posibles vínculos con la inteligencia china habían elevado el caso más allá del ámbito de la conducta personal.

Las investigaciones siguen abiertas

El regreso de Huang no resuelve por sí mismo los interrogantes que desencadenaron su salida. La controversia incluye su relación con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, empresa compradora de chips de Nvidia. Según informaciones periodísticas, autoridades estadounidenses sospechan que ella mantenía vínculos con los servicios de inteligencia chinos; esas sospechas deben distinguirse de una conclusión judicial o de una determinación pública definitiva.

Nvidia abrió una investigación sobre si el ejecutivo pudo haber compartido secretos comerciales durante esa relación. Por separado, Reuters recogió la información de The Wall Street Journal sobre una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, relacionada con la crisis. La restitución anunciada este lunes no equivale a la publicación de conclusiones que despejen esas cuestiones.

Megaspeed, por su parte, ha negado irregularidades y ha sostenido que las informaciones sobre sus operaciones no están respaldadas por pruebas verificables.

Una vuelta decisiva, pero no un cierre

La reacción bursátil muestra el alivio de los inversores ante el regreso de Huang, aunque no permite dar por superados los riesgos de gobierno corporativo y supervisión que motivaron la crisis. El consejo ha pasado de rechazar expresamente su restitución a defenderla como la mejor decisión para la empresa, sin que se hayan hecho públicas conclusiones definitivas de todas las investigaciones.

Nvidia recupera así a su dirigente más reconocible en un momento crucial para el negocio de la inteligencia artificial. Pero su regreso abre una nueva etapa de escrutinio: además de conducir la compañía, Huang y la junta deberán reconstruir la confianza en el criterio y los mecanismos de control de su dirección.