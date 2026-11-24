«Tengo miedo». La breve confesión forma parte de los escritos privados de Francisco que salen hoy a la luz en un libro dedicado a su vida interior. Sus páginas recogen preocupaciones sobre su responsabilidad pastoral, experiencias que describió como visiones espirituales y una crisis que atravesó entre 2021 y 2022. Estas son siete de las frases reproducidas por Vatican News en su cobertura de la publicación.

1. «Tengo miedo»

Francisco dejó por escrito su temor a no estar a la altura de su función o a «hacer daño» al prójimo. Según la presentación del libro publicada por el medio vaticano, esas palabras muestran a un pontífice consciente de sus limitaciones y preocupado por las consecuencias de sus actos.

2. «He visto al diablo»

Es una de las anotaciones más llamativas del diario. Francisco relató experiencias que interpretó como encuentros con el demonio: una desde un automóvil y otra durante una misa. El libro las presenta dentro de su experiencia espiritual personal; Fernández explica que su significado debe leerse en relación con la vigilancia interior y la seriedad con que asumía su misión.

3. «La Virgen me ha salvado»

La frase aparece vinculada a su lucha espiritual y a la oración del rosario. Los apuntes muestran que la devoción mariana no era únicamente una expresión pública de su pontificado, sino también un recurso personal en momentos de amenaza, cansancio e incertidumbre.

4. «Si el diablo ataca con tanta desfachatez, es porque no me queda mucho tiempo y quiere hacerse con su presa»

La reflexión corresponde a 2016. Aunque antecede a la crisis espiritual de 2021 y 2022, permite observar que la preocupación por el mal y por su propia fragilidad ya estaba presente años antes. Vatican News sitúa estas palabras en el relato de las pruebas interiores que Francisco consignó en su agenda.

5. «Ha sonreído... He sentido la mirada misericordiosa de Jesús»

No todas las experiencias recogidas en el diario están marcadas por el temor. En esta anotación, referida a un momento en la capilla, Francisco describió una vivencia de consuelo. La cobertura vaticana la presenta como uno de los «signos» que sostenían su confianza en Dios en medio de las dificultades.

6. «Que cuidara de mí y me ayudara»

Menos de un año antes de morir, Francisco escribió esta petición dirigida a la Virgen. El pasaje forma parte de una vida de oración en la que también tenían un lugar destacado san José y santa Teresa de Lisieux, y muestra su disposición a pedir ayuda frente al desgaste físico y las exigencias pastorales.

7. «He mirado y he pedido»

La anotación, escrita en octubre de 2023, ayuda a comprender su silencio durante la visita a Fátima realizada con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Según Vatican News, mientras quienes lo acompañaban se preguntaban por qué no pronunciaba palabras, Francisco estaba viviendo un momento de oración personal ante la Virgen.

El diario personal del papa Francisco reúne una selección de anotaciones escritas entre 1992 y 2024. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)

Una selección de escritos, no el diario íntegro

Fernández explicó que organizó los textos por temas y dejó fuera repeticiones, asuntos prácticos sin relevancia para el lector y pasajes privados sobre personas vivas. También respetó las partes escritas con signos que no podían descifrarse. El propósito, afirmó, fue cumplir el deseo de Francisco de compartir aquello que pudiera servir para la «edificación» espiritual de los lectores.

La publicación también ofrece un contexto para leer los últimos documentos del pontífice. Según Fernández, la confianza en el amor de Dios y la entrega a los demás, centrales en C’est la confiance y Dilexit nos, expresan la maduración espiritual que siguió a aquella crisis interior. Así, el libro no se limita a reunir confesiones privadas: propone una clave para comprender la relación entre la oración de Francisco y su enseñanza pública.