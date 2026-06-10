Internacionales

Polémica migratoria en el Mundial 2026: deportaciones y problemas de visados opacan el inicio del torneo

Entradas denegadas y largos interrogatorios han marcado la entrada de algunas delegaciones mundialistas a Estados Unidos.

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Por Randall Corella Vargas

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los estrictos controles migratorios en Norteamérica han provocado un arranque turbulento para múltiples delegaciones. Revocaciones de visado, deportaciones e interrogatorios prolongados han afectado directamente a árbitros, cuerpos técnicos y jugadores internacionales.








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Mundial 2026Estados UnidosFIFAcontroles migratorios
Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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