Poniendo al descubierto el impacto de la pesca artesanal

La pesca a pequeña escala ha sido ignorada durante mucho tiempo por las políticas públicas, la investigación científica y la economía mundial, pero su potencial para ayudar a acabar con el hambre y la pobreza es enorme. Nuevos trabajos la están sacando de la sombra.

Por Iván Carrillo

Cuando Xavier Basurto llegó a la isla de Terranova se percató de que todo el paisaje era mar. Un mar que no solo definía el horizonte, sino también la vida de sus habitantes. Basurto, científico mexicano experto en autogestión y sostenibilidad marina, había llegado a este lugar, en el extremo oriental de Canadá, en 1997, como parte de un programa de intercambio estudiantil. En aquel momento, la región padecía el colapso de uno de sus recursos más valiosos: el bacalao del Atlántico (Gadus morhua). Una moratoria indefinida sobre la pesca estaba afectando la economía de 40.000 pescadores a pequeña escala, pescadores industriales y trabajadores de plantas de procesamiento de pescado.








