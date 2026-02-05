Internacionales

El bitcoin está en su nivel más bajo desde la reelección de Donald Trump y esta es la razón

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El bitcoin ha caído a niveles no vistos desde la reelección de Donald Trump en noviembre de 2024, borrando casi por completo el llamado “Trump bump” que impulsó la criptomoneda tras la victoria electoral del presidente estadounidense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
bitcoin
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.