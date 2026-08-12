Internacionales

¿Por qué ha sido tan destructivo el terremoto de Colombia?

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Por Ryan Hoult

Los habitantes y las autoridades de Colombia han puesto en marcha una operación masiva de búsqueda y rescate para localizar a los supervivientes de un potente terremoto que sacudió las cercanías de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y que ha causado graves daños en las ciudades de Cali, Manizales y Pereira.








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