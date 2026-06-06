Por qué los gigantes hoteleros están huyendo de Cuba (y qué dice esto de hacer negocios en la isla)

La retirada acelerada de varias de las mayores cadenas hoteleras extranjeras de Cuba se ha convertido en uno de los episodios empresariales más reveladores de la nueva relación entre política, sanciones y negocios en el Caribe. Detrás de los anuncios hay algo más que una simple “reorientación de portafolio”: el caso habla de riesgo país, de la creciente influencia de conglomerados militares en la economía y de cómo una decisión en Washington puede reescribir en semanas contratos firmados para décadas.

El ultimátum que aceleró la salida

En los últimos días, cadenas como Meliá, Iberostar y Blue Diamond han comunicado la suspensión parcial o total de sus operaciones hoteleras en la isla, afectando decenas de establecimientos que hasta ahora eran la cara visible del turismo cubano para el viajero internacional. En el caso de Meliá, la decisión implica dejar de gestionar una parte importante de los hoteles operados junto a Gaviota, la marca turística bajo el paraguas del conglomerado militar GAESA.

La retirada parcial de las grandes cadenas hoteleras extranjeras reconfigura el mapa del turismo en Cuba y revela la creciente influencia del conglomerado militar GAESA. (ADALBERTO ROQUE/AFP)

El detonante inmediato fue la decisión de Estados Unidos de sancionar a empresas que mantengan relaciones comerciales con GAESA, un holding controlado por las Fuerzas Armadas que administra buena parte de los activos más rentables de la economía cubana, incluyendo una porción significativa de la planta hotelera. Las autoridades estadounidenses fijaron un plazo —en torno al 5 de junio— para que las compañías extranjeras rompieran lazos con este conglomerado, so pena de quedar expuestas a sanciones financieras y restricciones de acceso al mercado y sistema bancario de EE. UU.

Según reconstrucciones de medios económicos europeos y anglosajones, los bufetes que asesoran a las cadenas no han tenido muchas dudas: ante la opción de preservar su acceso al mercado norteamericano o defender contratos en un destino que ya no era especialmente rentable, el cálculo se inclinó hacia la retirada.

Un negocio cada vez menos atractivo

Sería un error leer la salida solo en clave geopolítica. Cuba atraviesa una de las crisis económicas más severas de su historia reciente, con apagones generalizados, escasez de alimentos y medicinas, fuerte inflación y creciente malestar social. La industria turística no ha logrado recuperar los niveles de llegadas previos a la pandemia, las conexiones aéreas siguen lejos de la normalidad y las dificultades logísticas encarecen cada operación.

Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra empresas vinculadas a GAESA convierten al riesgo regulatorio y geopolítico en el factor decisivo para las inversiones hoteleras en la isla. (YAMIL LAGE/AFP)

En ese contexto, las cadenas hoteleras enfrentaban una ecuación complicada: menos turistas, mayores costos operativos, problemas de abastecimiento para mantener estándares de calidad y una moneda local muy debilitada. Voceros y consultores citados en la prensa europea atribuyen la decisión a una combinación de factores: reducción y suspensión de vuelos, deterioro de la infraestructura y de los servicios básicos, y un entorno regulatorio crecientemente incierto.

La presión de las sanciones estadounidenses llega, por tanto, a un sector que ya operaba con márgenes ajustados y crecientes dificultades para sostener la promesa de “resort de alto estándar” que ofrecen estas marcas en otros destinos del Caribe.

GAESA: el socio dominante que se volvió pasivo tóxico

Buena parte del problema se explica por la centralidad que ha alcanzado GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el holding militar que administra activos en turismo, comercio exterior, remesas, banca y sectores estratégicos de la economía cubana. Investigaciones recientes, basadas en documentos internos filtrados, estiman que este conglomerado podría concentrar alrededor de 40% del producto interno bruto de la isla y activos cercanos a los 18.000 millones de dólares, con una rentabilidad muy por encima del promedio de grandes corporaciones internacionales.

GAESA carece de transparencia básica: no publica estados financieros, no figura en el presupuesto nacional y no cuenta con canales de contacto corporativo tradicionales, pese a administrar miles de millones de dólares. Esta combinación —peso sistémico, opacidad y dependencia directa de las Fuerzas Armadas— convierte al grupo en un blanco natural de sanciones en un contexto de tensión política con Estados Unidos.

Para las cadenas hoteleras extranjeras, esto significa que su socio local principal pasó, en cuestión de meses, de ser un aliado imprescindible para acceder al negocio turístico cubano a convertirse en un pasivo regulatorio que compromete su relación con bancos y autoridades de supervisión en mercados clave.

El riesgo jurídico y la respuesta de La Habana

La retirada de Meliá e Iberostar no solo abre un hueco en la gestión de una parte importante de los hoteles de sol y playa de Cuba; también anticipa una batalla legal que podría extenderse durante años. Según ha trascendido en la prensa española, el Gobierno cubano estudia acciones judiciales contra estas cadenas por presunto incumplimiento de contratos, mientras los asesores legales de las empresas se preparan para alegar causas de fuerza mayor y cambios sobrevenidos del marco regulatorio internacional.

La salida de Meliá, Iberostar y Blue Diamond expone los límites del modelo económico cubano, basado en empresas estatales y militares, y eleva las dudas sobre la seguridad jurídica para inversionistas extranjeros. (ADALBERTO ROQUE/AFP)

Más allá de los tribunales, el resultado inmediato es que numerosos hoteles podrían seguir operando bajo administración directa de entidades estatales cubanas, pero sin el respaldo de marca, sistemas de reservas, canales de marketing y protocolos de gestión que aportaban los socios extranjeros. Analistas consultados por medios internacionales advierten que llenar esas habitaciones sin el músculo comercial de las multinacionales será un reto considerable, sobre todo en un mercado turístico global cada vez más competitivo.

En paralelo, La Habana intenta enviar señales de apertura selectiva, por ejemplo flexibilizando la posibilidad de que cubanos residentes en el exterior inviertan en proyectos privados o participen en ciertos sectores de la economía. Estas medidas, recogidas también en documentos oficiales como el Programa Económico y Social del Gobierno para 2026, buscan atraer capital fresco y aliviar parcialmente la escasez de recursos financieros.

Lo que este caso dice sobre hacer negocios en Cuba

Más allá de la coyuntura, el retiro de los gigantes hoteleros funciona como una radiografía de los riesgos de hacer negocios en la isla en el contexto actual. Primero, muestra el peligro de construir una estrategia de inversión apoyada en un socio local que, aunque dominante, es también un actor militar altamente politizado y objeto de sanciones internacionales. Segundo, evidencia la fragilidad de operar en un entorno donde los cambios de política exterior y seguridad nacional de un tercero —en este caso, Estados Unidos— pueden precipitar, en plazos muy cortos, un replanteamiento completo de la inversión.

También subraya los límites de un modelo económico en el que la empresa estatal, y en particular la militar, conserva un rol casi excluyente en sectores estratégicos, mientras el marco institucional ofrece escasa protección independiente para el inversionista en caso de disputas contractuales. En una economía lastrada por la crisis energética, las distorsiones cambiarias y la escasez generalizada, incluso los negocios “estrella” como el turismo de playa pueden convertirse rápidamente en operaciones de alto riesgo.

Para el resto del Caribe, el episodio deja una serie de lecciones. Destinos como República Dominicana, México o Costa Rica han apostado por marcos regulatorios más predecibles en el sector turístico, lo que reduce la probabilidad de que una sanción geopolítica deje en suspenso, de un día para otro, la relación entre cadenas globales y activos hoteleros. En un momento en que la competencia por captar turistas e inversión es intensa, la combinación de seguridad jurídica, transparencia y diversificación de socios locales puede pesar tanto como el sol y la playa en las decisiones de las grandes marcas.

La señal para inversionistas globales

Como suele ocurrir, el caso cubano trasciende sus fronteras. Para fondos, empresas y bancos que analizan oportunidades en mercados con alta intervención militar o estatal, la experiencia de Meliá, Iberostar y Blue Diamond en la isla se convierte en un recordatorio de que el riesgo país no es una abstracción técnica, sino un factor capaz de volatilizar contratos, flujos de caja y reputación corporativa. La pregunta ya no es solo cuánto se puede ganar en un destino emergente, sino hasta qué punto la estructura de poder que hay detrás del socio local puede convertirse, de un momento a otro, en un problema global.