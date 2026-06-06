Internacionales

Por qué los gigantes hoteleros están huyendo de Cuba (y qué dice esto de hacer negocios en la isla)

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Por Redacción EF

La retirada acelerada de varias de las mayores cadenas hoteleras extranjeras de Cuba se ha convertido en uno de los episodios empresariales más reveladores de la nueva relación entre política, sanciones y negocios en el Caribe. Detrás de los anuncios hay algo más que una simple “reorientación de portafolio”: el caso habla de riesgo país, de la creciente influencia de conglomerados militares en la economía y de cómo una decisión en Washington puede reescribir en semanas contratos firmados para décadas.








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Cuba
Redacción EF

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