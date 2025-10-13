Internacionales

Premio Nobel de Economía 2025 a los economistas que explican el crecimiento impulsado por la innovación

Tres economistas fueron reconocidos por la Real Academia Sueca por explicar el crecimiento económico impulsado por la innovación, la destrucción creativa y la tecnología

Por La Nación / Argentina / GDA

Este lunes 13 de octubre se anunció el ganador del Premio Nobel de Economía 2025. Se trata de tres economistas: Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. La Real Academia Sueca los reconoció por “haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación”.








