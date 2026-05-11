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¿Qué es el hantavirus? Origen, historia y el científico que lo descubrió

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Por Redacción EF

Los hantavirus son un grupo de virus que lleva décadas circulando en el mundo, pero que regresa con frecuencia al debate público cada vez que se registran nuevos brotes. Aunque muchos lo asocian con Sudamérica, su historia comienza mucho más lejos: en los campos de batalla de la península de Corea, a mediados del siglo XX.








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Redacción EF

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