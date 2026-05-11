¿Qué es el hantavirus? Origen, historia y el científico que lo descubrió

Los hantavirus son un grupo de virus que lleva décadas circulando en el mundo, pero que regresa con frecuencia al debate público cada vez que se registran nuevos brotes. Aunque muchos lo asocian con Sudamérica, su historia comienza mucho más lejos: en los campos de batalla de la península de Corea, a mediados del siglo XX.

Los hantavirus, pertenecientes a la familia Hantaviridae, son un grupo de virus ARN transmitidos principalmente por roedores silvestres. Los animales infectados, como ratones y ratas de campo, eliminan el virus a través de su orina, heces y saliva. Los seres humanos se infectan al inhalar partículas contaminadas en el aire, al tener contacto directo con los roedores o al tocar superficies contaminadas con sus excrementos.

A diferencia de muchos otros virus, los hantavirus no se transmiten de persona a persona en la inmensa mayoría de los casos conocidos. La principal excepción es el virus de los Andes, identificado en el Cono Sur de América Latina, que hasta ahora es el único en el que se ha documentado de forma clara transmisión entre humanos.

Los hantavirus son un grupo de virus que lleva décadas circulando en el mundo, pero que regresa con frecuencia al debate público cada vez que se registran nuevos brotes. (JOEL SAGET/AFP)

Dependiendo de la cepa, el virus puede provocar dos enfermedades graves:

- Fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR): predominante en Europa y Asia, afecta los riñones y puede causar fallo renal.

- Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH): más frecuente en las Américas, provoca una inflamación severa de los pulmones con alta tasa de mortalidad.

El nombre “hantavirus” tiene un origen geográfico preciso: el río Hantan (한탄강), un afluente del río Imjin que atraviesa la región fronteriza entre Corea del Sur y Corea del Norte. Fue en las márgenes de este río donde los científicos identificaron por primera vez el agente causante de una enfermedad que había desafiado a la medicina durante décadas.

El capítulo moderno del hantavirus comienza en el contexto de la Guerra de Corea (1950–1953). Durante el conflicto, más de 3.000 soldados de las Naciones Unidas estacionados cerca del río Hantan desarrollaron una misteriosa enfermedad caracterizada por fiebre alta, hemorragias internas y fallo renal agudo. En aquel momento se le llamó “fiebre hemorrágica coreana” y su causa era completamente desconocida.

No era la primera vez que esta enfermedad aparecía en la historia. Retrospectivamente, los investigadores han identificado brotes similares en Siberia oriental y en Europa durante las guerras mundiales, e incluso en el noreste de China en la década de 1930. Todos estos episodios, sin embargo, carecían de un nombre y de un agente causal confirmado.

El gran descubrimiento llegó en 1976, gracias al virólogo surcoreano Ho Wang Lee. A partir de finales de los años 60, Lee inició un paciente trabajo de campo en la zona fronteriza, capturando más de 3.000 ratas y ratones silvestres para analizarlos. Su dedicación tuvo un costo personal: durante sus investigaciones, el propio científico contrajo la enfermedad.

El esfuerzo valió la pena. En 1976, Lee logró aislar por primera vez el virus de los pulmones de ratones de campo rayados (Apodemus agrarius) capturados cerca del río Hantan. El patógeno fue bautizado como virus Hantaan, y en 1978 se confirmó oficialmente como el agente causal de la FHSR.

A diferencia de muchos otros virus, los hantavirus no se transmiten de persona a persona en la inmensa mayoría de los casos conocidos. (JOAO LUIZ BULCAO/Hans Lucas via AFP)

La comunidad científica internacional respaldó el hallazgo. El virólogo estadounidense Karl McKibben Johnson también participó en el proceso, al confirmar el vínculo entre la infección en roedores y la enfermedad en humanos. En 1982, la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó formalmente el término “hantavirus” para el género, y en 1987 se realizó su primera clasificación taxonómica oficial.

La historia de Ho Wang Lee no termina ahí. En 1980 identificó un segundo subtipo —el virus Seúl— y en 1988 desarrolló una de las primeras vacunas del mundo contra un hantavirus, destinada específicamente a proteger frente al virus Hantaan, denominada Hantavax. Es un caso excepcional en la historia de la medicina: el mismo científico que identificó el virus también impulsó el desarrollo de su vacuna.

Durante décadas, no se habían descrito casos de hantavirus en el continente americano. Esa percepción cambió en mayo de 1993, cuando en la región de las Cuatro Esquinas —el punto donde convergen los estados estadounidenses de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México— comenzaron a morir adultos jóvenes y aparentemente sanos por una insuficiencia respiratoria fulminante.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos identificaron rápidamente un nuevo hantavirus, transportado por el ratón ciervo (Peromyscus maniculatus), que terminaría siendo conocido como virus Sin Nombre. El hallazgo marcó el descubrimiento del Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) y reveló que el patógeno había estado circulando silenciosamente en el continente.

Poco después, cepas americanas fueron identificadas en todo el hemisferio. Una de las más relevantes es el virus de los Andes, presente en Chile y Argentina, que presenta una tasa de letalidad muy alta y es, hasta ahora, el único con transmisión entre personas bien documentada.

Durante años, los brotes de hantavirus se asociaron sobre todo a entornos rurales, trabajos agrícolas o actividades en zonas boscosas, donde el contacto con roedores silvestres es más frecuente. Sin embargo, el reciente brote registrado en un crucero internacional demostró que el virus también puede irrumpir en contextos altamente controlados y turísticos, aprovechando cualquier brecha en las medidas de bioseguridad. El caso encendió las alarmas porque combinó un entorno cerrado, decenas de pasajeros y una rápida propagación de síntomas respiratorios graves a bordo.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el contagio se habría originado en áreas del barco donde se almacenaban alimentos y desechos, espacios que pueden atraer roedores si no se mantienen controles estrictos de plagas. A partir de ahí, la circulación de personas y el movimiento constante dentro del barco facilitaron la exposición a partículas contaminadas en el ambiente. Aunque la transmisión directa entre humanos sigue siendo excepcional en el caso de los hantavirus, un brote en un entorno tan concentrado obligó a extremar precauciones y a aislar rápidamente a los casos sospechosos.

El episodio del crucero también tuvo un impacto inmediato en la respuesta científica y sanitaria. Las autoridades reforzaron la vigilancia de hantavirus en puertos y rutas turísticas, mientras que la industria naviera revisó sus protocolos de limpieza, manejo de residuos y control de roedores. Al mismo tiempo, el brote aceleró el interés en desarrollar nuevas vacunas y tratamientos específicos, recordándole al mundo que, incluso cuando parece un problema lejano y rural, el hantavirus puede encontrar formas inesperadas de insertarse en la vida cotidiana global.