Internacionales

¿Qué pasará con los tejedores? Lecciones de la Revolución Industrial para la IA

Por Andrew Singer

En un abrir y cerrar de ojos, la inteligencia artificial se ha puesto manos a la obra para transformar todos los ámbitos de la vida: desde taxis autónomos hasta software que lee radiografías con la misma precisión que los radiólogos, pasando por asistentes virtuales que pueden programar reuniones y redactar correos electrónicos, o música original, aunque derivada, creada al instante al estilo de Mozart o Marley. Al igual que otras tecnologías disruptivas anteriores —como los automóviles, los telares mecánicos y otras—, promete cambiar radicalmente el mundo en el que vivimos, incluido el mundo laboral.








