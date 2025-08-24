Internacionales

Rusia y Ucrania concretan un masivo intercambio de prisioneros con mediación de Emiratos Árabes Unidos

Un total de 146 militares ucranianos y 146 militares rusos fueron liberados este domingo como parte de un intercambio de prisioneros mediado por Emiratos Árabes Unidos

Por Mathew Chaves y Europa Press

En medio del prolongado conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los canales diplomáticos para la negociación de intercambio de prisioneros continúan activos, ofreciendo un respiro humanitario en una guerra que se extiende por más de tres años.








UcraniaRusiaprisioneros de guerraintercambios
