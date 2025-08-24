Rusia y Ucrania concretan un masivo intercambio de prisioneros con mediación de Emiratos Árabes Unidos

En medio del prolongado conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los canales diplomáticos para la negociación de intercambio de prisioneros continúan activos, ofreciendo un respiro humanitario en una guerra que se extiende por más de tres años.

Este domingo se concretó uno de estos acuerdos, con un intercambio simétrico cercano a 300 personas entre ambos bandos, en una operación que contó con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

Los gobiernos de Rusia y Ucrania hicieron efectiva este domingo la liberación de 146 militares ucranianos prisioneros de guerra entregados por Moscú a cambio de otros tantos militares rusos.

“El 24 de agosto, 146 militares rusos han vuelto del territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 146 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas han sido entregados”, informó el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Los militares rusos “recibirán tratamiento y rehabilitación en las instituciones médicas del Ministerio de Defensa ruso”. Los militares rusos están ya en territorio de Bielorrusia y reciben “la atención psicológica y médica necesaria”.

Además, ocho “ciudadanos de rusos residentes en la región de Kursk” y que habían sido “ilegalmente detenidos por el régimen de Kiev”, regresan a suelo ruso a y volverán a sus casas.

Estos ciudadanos rusos habrían sido apresados cuando Ucrania ocupó durante meses una importante porción del territorio de la provincia rusa de Kursk en una maniobra táctica para intentar frenar la ofensiva rusa en la región ucraniana del Donbás.

Moscú mencionó la colaboración de Emiratos Árabes Unidos a través de su mediación “humanitaria” para facilitar el regreso de los militares rusos capturados por las fuerzas ucranianas.

Kiev confirmó más tarde el intercambio a través de un mensaje publicado en Telegram por el presidente Volodimir Zelenski. “Los intercambios continúan”, destacó antes de agradecer también la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

Un total de 146 militares ucranianos y 146 militares rusos fueron liberados este domingo como parte de un intercambio de prisioneros mediado por Emiratos Árabes Unidos. (HANDOUT/AFP)

Zelenski explicó que se trata de militares de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio Estatal de fronteras y civiles “la mayoría de ellos en cautividad desde 2022”.

Además fue liberado el periodista Dimitro Jiliuk, “secuestrado en la región de Kiev en marzo de 2022”.