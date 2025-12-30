Internacionales

Salario mínimo en Colombia salta 23,8%: ¿estímulo a la demanda o populismo inflacionario?

El presidente Gustavo Petro decretó un alza histórica del salario mínimo colombiano para 2026, estableciéndolo en $2.000.000 (aproximadamente $533 dólares mensuales) con auxilio de transporte incluido. La decisión, un aumento del 23,8%, representa la cifra más alta de las últimas décadas—superior incluso a lo solicitado por los sindicatos, que pedían 16%—y ha desatado una polarización profunda entre diferentes sectores de la economía.








