Internacionales

Snowland Panamá: la promesa de nieve que acabó en un fiasco al estilo “Willy’s Chocolate Experience”

Por Redacción EF

El evento que prometía llevar nieve real al trópico panameño terminó siendo uno de los escándalos de consumo más comentados de diciembre de 2025. Snowland Panamá, promocionado como “la primera experiencia de nieve” en el país, se convirtió en un caso emblemático de publicidad engañosa que movilizó tanto a consumidores indignados como a las autoridades de protección al consumidor.








