Internacionales

Starbucks en los últimos años: cómo el gigante del café reescribe su estrategia global tras aprender a escuchar el caos en sus tiendas

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Por Redacción EF

Había una época en que entrar a un Starbucks era un pequeño ritual. El olor a espresso recién hecho, su nombre escrito en el vaso, una silla cómoda para quedarse. Millones de personas en el mundo lo convirtieron en su “tercer lugar”: ni casa, ni oficina. Algo propio.








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Redacción EF

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