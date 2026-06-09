Starbucks en los últimos años: cómo el gigante del café reescribe su estrategia global tras aprender a escuchar el caos en sus tiendas

Había una época en que entrar a un Starbucks era un pequeño ritual. El olor a espresso recién hecho, su nombre escrito en el vaso, una silla cómoda para quedarse. Millones de personas en el mundo lo convirtieron en su “tercer lugar”: ni casa, ni oficina. Algo propio.

Luego, algo se rompió.

“¿Por qué tardó tanto mi pedido?”

Imagínese esto: son las 8 de la mañana, usted ordenó su latte con avena desde la app antes de salir de casa, llega a la tienda... y espera. Y espera. Y espera. Mientras tanto, una pared de vasos con nombres desconocidos se acumula en el mostrador. El barista corre de un lado a otro. La persona detrás de usted suspira. Usted también.

Esa escena —repetida millones de veces al día en todo el mundo— fue la señal de alarma que Starbucks ignoró demasiado tiempo. Para 2024, la cadena más famosa de café del planeta llevaba varios trimestres consecutivos perdiendo clientes. Las transacciones en sus tiendas de Norteamérica habían caído un 4%, y hasta uno de cada cinco pedidos móviles terminaba siendo abandonado por el cliente, harto de esperar.

El problema no era el café. Era la experiencia.

El hombre que resucitó Chipotle llega a salvar el verde

En septiembre de 2024, la junta directiva de Starbucks tomó una decisión drástica: contratar a Brian Niccol, el CEO que había resucitado a Chipotle Mexican Grill de sus propias cenizas, para hacer lo mismo con la sirena verde.

Brian Niccol, CEO de Starbucks.

Niccol aterrizó con un diagnóstico incómodo pero claro: Starbucks se había convertido en una fábrica de bebidas complicadas, no en una cafetería. El menú tenía tal cantidad de opciones y personalizaciones que ni los clientes sabían bien qué pedir ni los baristas podían prepararlo rápido. “Simplificaremos nuestro menú excesivamente complejo y garantizaremos que cada cliente sienta que Starbucks vale la pena”, dijo en su primer gran pronunciamiento.

Su plan tiene nombre: “Back to Starbucks”. Y es, en esencia, un acto de humildad corporativa: admitir que la empresa que inventó la cultura del café de especialidad en el mundo occidental se había olvidado de lo más básico.

Adiós al menú infinito. Hola, taza de cerámica

Lo primero que Niccol hizo fue cortar. En enero de 2025 anunció que el 30% del menú desaparecería antes de finales de año. Salieron las bebidas de aceite de oliva —un experimento fallido que los clientes nunca adoptaron— y decenas de combinaciones que nadie pedía pero que atrasaban toda la fila.

Pero los cambios que más llamaron la atención no fueron los recortes. Fueron los gestos pequeños que decían algo grande:

Regresaron las tazas de cerámica para quienes se sientan a consumir en tienda, como antes de la pandemia.

para quienes se sientan a consumir en tienda, como antes de la pandemia. Volvió la barra de condimentos : leche, azúcar, canela. Autoservicio, como siempre debió ser.

: leche, azúcar, canela. Autoservicio, como siempre debió ser. Se eliminó el cobro extra por leche vegetal —soya, avena, almendra, coco— ahorrándole a los clientes hasta un 10% por bebida.

—soya, avena, almendra, coco— ahorrándole a los clientes hasta un 10% por bebida. Regresaron los refills gratuitos de café e infusiones para quien se quede sentado.

de café e infusiones para quien se quede sentado. Y se ordenaron 200.000 Sharpies para que los baristas volvieran a escribir nombres —y mensajes— en los vasos.

“Las notas escritas a mano fomentan momentos de conexión con nuestros clientes”, decía el memo interno que instruyó el cambio. Una carita feliz. Un “¡tú puedes!”. Un “hola de nuevo” para el cliente que viene cada mañana. Cosas pequeñas que, al parecer, hacían mucha falta.

El caos del celular: cuando la tecnología se volvió el enemigo

Aquí está la paradoja más costosa de la historia reciente de Starbucks: la aplicación móvil que construyeron para hacer la vida más fácil terminó arruinando la experiencia en tienda.

La aplicación móvil que construyeron para hacer la vida más fácil terminó arruinando la experiencia en tienda de Starbucks. (KENA BETANCUR/AFP)

Para 2024, más del 30% de los pedidos llegaban por app. Pero el sistema preparaba cada orden en el momento en que se hacía, sin saber cuándo llegaría el cliente. Resultado: decenas de vasos listos y enfriándose en el mostrador, baristas colapsados, y clientes presenciales mirando cómo sus bebidas eran ignoradas.

Niccol intervino con tecnología de vuelta: algoritmos que espacian los pedidos móviles según la capacidad real de la tienda, opción de programar la hora de recogida, y separación física de zonas de retiro. En las 7.600 tiendas con drive-thru, el tiempo promedio en hora pico bajó a 3 minutos y 20 segundos. La meta es que ningún cliente espere más de cuatro minutos por su bebida.

El programa de lealtad: de “descuentos para todos” a “te conozco de verdad”

Con 35,5 millones de miembros activos solo en Estados Unidos, el programa Starbucks Rewards es uno de los activos más poderosos del retail mundial. Genera casi el 60% de los ingresos de tiendas propias en ese país. Pero Niccol detectó que se había distorsionado: demasiados descuentos, poca lealtad real. Clientes que venían solo cuando había oferta.

El rediseño llegó en marzo de 2026 con tres niveles —Green, Gold y Reserve— que recompensan la frecuencia genuina. Los más leales (nivel Reserve, los que acumulan 2.500 estrellas en un año) acceden a eventos exclusivos, merchandising personalizado y hasta viajes.

Hay además alianzas con Delta SkyMiles y Marriott Bonvoy: su café de cada mañana puede sumarle puntos para su próximo vuelo o estadía en hotel. Y cada lunes, una personalización gratis en su bebida.

Los números no mienten: el giro está funcionando

Los resultados financieros más recientes son la mejor evidencia de que la estrategia está cuajando.

El segundo trimestre fiscal 2026 —resultados publicados en abril— fue el primer trimestre en más de dos años en que la compañía creció simultáneamente en ventas y en utilidades. La acción subió casi 8% en un solo día. Los clientes de la Generación Z y millennials, que son más de la mitad de la base de Starbucks, muestran mejoras medibles en percepción de valor. Las quejas caen trimestre tras trimestre.

Niccol también tuvo que hacer lo doloroso: cerrar más de 600 tiendas inviables en Norteamérica y recortar cerca de 2.000 empleos en dos rondas. (Jim Mone/AP)

China: ceder para sobrevivir

Mientras en Occidente el problema era de experiencia, en China era de sobrevivencia competitiva. La participación de mercado de Starbucks en ese país se derrumbó del 34% en 2019 al 14% en 2024, arrasada por rivales locales como Luckin Coffee, que opera casi 100% por app y a precios mucho menores.

La respuesta fue radical: en noviembre de 2025, Starbucks vendió el 60% de su negocio chino a la firma de capital privado Boyu Capital por unos $4.000 millones, conservando el 40%. La apuesta es que un socio local conozca mejor al consumidor chino de lo que jamás podría hacerlo una empresa de Seattle.

La lección que costó miles de millones

Niccol también tuvo que hacer lo doloroso: cerrar más de 600 tiendas inviables en Norteamérica y recortar cerca de 2.000 empleos en dos rondas. Los beneficios netos del primer semestre fiscal 2026 cayeron a $804 millones desde $1.165 millones del año anterior. La recuperación en ventas todavía no se ha traducido plenamente en rentabilidad.

Pero la narrativa ha cambiado de dirección. Y eso, en el mundo corporativo, vale tanto como los números.

La historia de Starbucks en los últimos dos años no es solo la historia de una empresa que cambió su menú o rediseñó su app. Es la historia de una marca que se hizo demasiado grande, se olvidó de la persona que espera en el mostrador, y tuvo que gastar miles de millones para recordar algo que sabía desde que abrió su primer local en Seattle en 1971:

El café es el pretexto. La conexión es el negocio.