Internacionales

Unión Europea prohíbe el término “carne vegetal” para proteger al sector ganadero

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Por AP y AFP

El Parlamento Europeo aprobó el martes una ley que prohíbe el uso del término “carne vegetal” con el fin de proteger a los ganaderos, aunque autoriza las salchichas y las hamburguesas vegetarianas.








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Unión Europea

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