Virus Nipah en India: ¿qué está pasando realmente con el brote actual?

Por Redacción EF

Las autoridades sanitarias de la India se encuentran gestionando un nuevo brote focalizado del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental. Aunque la situación ha generado alerta debido a la alta tasa de letalidad histórica de este patógeno, la información oficial indica que se trata de un evento contenido, con un riesgo que actualmente se considera bajo para la población general y para la comunidad internacional.








