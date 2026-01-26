Virus Nipah en India: ¿qué está pasando realmente con el brote actual?

Las autoridades sanitarias de la India se encuentran gestionando un nuevo brote focalizado del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental. Aunque la situación ha generado alerta debido a la alta tasa de letalidad histórica de este patógeno, la información oficial indica que se trata de un evento contenido, con un riesgo que actualmente se considera bajo para la población general y para la comunidad internacional.

A continuación, detallamos las claves para entender la situación actual, las medidas tomadas y el nivel de riesgo real.

El foco del contagio: dónde y cuántos casos hay

El epicentro del brote se localiza en el área de Kolkata (Calcuta), específicamente vinculado a un hospital privado en la localidad de Barasat. Según fuentes oficiales y reportes de seguimiento:

Casos confirmados: Se han contabilizado entre dos y cinco casos (depende de la fuente) , siendo la mayoría de ellos personal de salud (médicos, enfermeras y otros trabajadores hospitalarios), lo que confirma una transmisión nosocomial (dentro del entorno hospitalario).

Se han contabilizado , siendo la mayoría de ellos personal de salud (médicos, enfermeras y otros trabajadores hospitalarios), lo que confirma una transmisión nosocomial (dentro del entorno hospitalario). Vigilancia activa: Alrededor de 100 personas identificadas como contactos estrechos han sido puestas en cuarentena o bajo estricta vigilancia médica.

Alrededor de identificadas como contactos estrechos han sido puestas en cuarentena o bajo estricta vigilancia médica. Situación actual: No se ha detectado transmisión masiva en la comunidad ni casos fuera de la India. Las autoridades locales han desmentido rumores sobre un número mayor de infectados, asegurando que la situación es estable, aunque se mantiene la observación debido al largo periodo de incubación del virus.

Respuesta sanitaria y medidas de control

Dado que el origen principal de la transmisión ha sido intrahospitalario, la estrategia se ha centrado en cortar la cadena de contagio en el centro de salud afectado. Se han reforzado los protocolos de aislamiento, el uso de equipos de protección personal y el control de infecciones.

A nivel de rastreo, se realizan pruebas diagnósticas y seguimiento activo de síntomas a quienes tuvieron contacto cercano con los pacientes.

En el ámbito internacional:

Asia: Aeropuertos en países receptores de vuelos desde India, como Tailandia, han activado controles sanitarios preventivos similares a los utilizados durante la pandemia de COVID-19.

Aeropuertos en países receptores de vuelos desde India, como Tailandia, han activado controles sanitarios preventivos similares a los utilizados durante la pandemia de COVID-19. Europa: Organismos de vigilancia en el Reino Unido y otros países mantienen el brote “bajo monitoreo”, sin imponer restricciones de viaje específicas, recalcando que el riesgo de importación es bajo.

¿Qué es el virus Nipah y por qué es una prioridad?

El virus Nipah es una zoonosis, lo que significa que se transmite de animales a humanos. Sus reservorios naturales son principalmente los murciélagos frugívoros y, en ciertos contextos, los cerdos. El contagio humano ocurre por contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados (como savia de palma o frutas mordidas por murciélagos) o por contacto estrecho con pacientes infectados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo cataloga como un patógeno prioritario debido a dos factores críticos:

Alta letalidad: Históricamente, la tasa de mortalidad en distintos brotes ha oscilado entre el 40% y el 75%. Falta de cura: No existe vacuna ni tratamiento específico aprobado. La atención médica se limita al soporte intensivo (oxígeno y manejo neurológico) para tratar síntomas que van desde cuadros gripales hasta encefalitis grave y fallo respiratorio.

Contexto: La experiencia de India

Este no es el primer encuentro de la India con el virus. El país cuenta con protocolos estructurados gracias a la experiencia adquirida en brotes anteriores, principalmente en el estado de Kerala (con episodios recurrentes entre 2018 y 2025).

El brote actual en Bengala Occidental presenta similitudes con los episodios vividos en este mismo estado en 2001 y 2007, donde también se registraron contagios en entornos hospitalarios. Esta experiencia previa permite a las autoridades actuar con rapidez para limitar la propagación a grupos pequeños (clusters).

Implicaciones para Costa Rica y viajeros

Para Costa Rica y América Latina, el riesgo se considera muy bajo, dado que el brote es pequeño, localizado y no se han reportado casos importados fuera de Asia.

No obstante, para quienes deban viajar a la India, específicamente a Bengala Occidental, se emiten las siguientes recomendaciones preventivas:

Evitar entornos de riesgo: No visitar hospitales ni tener contacto con pacientes si no es estrictamente necesario.

No visitar hospitales ni tener contacto con pacientes si no es estrictamente necesario. Seguridad alimentaria: No consumir savia de palma de dátil cruda ni frutas que puedan haber sido mordidas por animales.

No consumir savia de palma de dátil cruda ni frutas que puedan haber sido mordidas por animales. Higiene: Extremar el lavado de manos y seguir las indicaciones de las aerolíneas y autoridades locales.

Si un viajero regresa de una zona afectada y presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, síntomas respiratorios o signos neurológicos (como confusión) en las semanas posteriores, debe buscar atención médica inmediata e informar sobre su historial de viaje.