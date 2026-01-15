Lab de Ideas

Acampar en Costa Rica: esta guía le detalla las reglas para hacerlo y los parques nacionales que lo permiten

Acampar en Costa Rica no depende de la costumbre, sino de reglamentos oficiales. Conozca qué parques nacionales permiten hacerlo, dónde está prohibido y qué normas aplican fuera de las áreas protegidas

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

Una escapada con tienda de campaña, lejos de la ciudad, suele asociarse en Costa Rica con los parques nacionales, debido a la amplia oferta que existe en estos, entre zonas de playa y montaña.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
campingCosta Ricadónde acampar en Costa Rica
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.